تحركات أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في مصر

تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الخميس 29 يناير 2026 بعض التحركات الطفيفة، حيث تختلف الأسعار قليلًا بين الشركات والمنتجين، مما ينعكس على تكلفة المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء.

وجاءت أسعار الحديد (الطن من أرض المصنع) اليوم كالتالي:

حديد «عز» يسجل بالقرب من مستويات 38,000–38,700 جنيهًا للطن تقريبًا حسب السوق والعرض والطلب.

حديد بشاي والمراكبي والمصريين يتراوح في نطاق 37,500–38,500 جنيهًا للطن تقريبًا.

أنواع أخرى مثل حديد العشري والمعادي قد تتراوح بين 36,000 و37,500 جنيهًا للطن مع اختلاف الأسعار بين الشركات والمصانع.



وبالنسبة لأسعار الأسمنت (الطن من أرض المصنع):

فتستمر الأسعار في مستويات قريبة من الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الأسمنت البورتلاندي العادي في نطاق 3,600–3,900 جنيهًا للطن لدى العديد من المصانع، مع تباين بسيط بين الشركات الكبيرة والصغيرة حسب العقود وتكاليف النقل والإنتاج.

فيما جاءت أسعار باقي مواد البناء اليوم كالتالي:

سعر ألف طوبة أحمر يقارب 1,445–2,360 جنيهًا حسب المقاس والنوعية.

سعر متر الرمل الناعم حوالي 120–190 جنيهًا.

سعر متر الزلط يقارب 270–375 جنيهًا.

سعر الطوب الأسمنتي نحو 2,200 جنيهًا للألف.