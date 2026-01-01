قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
فتح باب التقديم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام الاستعانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 يناير 2026

أسمنت
أسمنت
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 يناير  2026.

وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي مع تباين بين الشركات المنتجة، حيث واصلت مصانع الحديد والأسمنت طرح منتجاتها بأسعار متفاوتة. 

بينما استقرت أسعار باقي المواد مثل الجبس والطوب والرمل والزلط. 

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتوازن العرض والطلب وحركة السوق خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

حديد عز 37500 جنيه للطن

حديد بشاي 37000 جنيه للطن

حديد المصريين 36800 جنيه للطن

حديد الجارحي 36600 جنيه للطن

حديد المراكبي 36500 جنيه للطن

حديد العتال 36800 جنيه للطن

حديد السويس 36700 جنيه للطن

حديد الكومي 36400 جنيه للطن

حديد سرحان 36400 جنيه للطن

حديد عطية 36300 جنيه للطن

حديد المعادي 36300 جنيه للطن

حديد العشري 36200 جنيه للطن

حديد الوطنية 36500 جنيه للطن

حديد مصر ستيل 36400 جنيه للطن


أما أسعار الأسمنت فجاءت على النحو التالي:

أسمنت السويدي 4250 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 4120 جنيهًا للطن

أسمنت طرة 4100 جنيه للطن

أسمنت العسكري بني سويف 3780 جنيهًا للطن

أسمنت وادي النيل 3850 جنيهًا للطن

أسمنت النهضة 3920 جنيهًا للطن

أسمنت الصعيد 3980 جنيهًا للطن

أسمنت قنا 4000 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف 3990 جنيهًا للطن

أسمنت لافارج 4050 جنيهًا للطن

أسمنت أسيوط (الممتاز) 4020 جنيهًا للطن

أسمنت أسوان 3900 جنيه للطن


كما استقرت أسعار باقي مواد البناء:

الجبس يتراوح بين 1600 و1700 جنيه للطن

الطوب الأحمر 950 جنيهًا للألف طوبة

الطوب الأسمنتي 1250 جنيهًا للألف طوبة

الزلط يتراوح بين 150 و180 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل يسجل 70 جنيهًا للمتر المكعب


وأكد المتعاملون في سوق مواد البناء أن الأسعار الحالية مستقرة دون زيادات ملحوظة، مع توافر المعروض بكميات تغطي احتياجات السوق، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أسمنت طوب رمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

رامي رضوان

رامى رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي بعد صراع مع المرض

وائل جسار

الناس مش جاية ترقص.. وائل جسار ينفعل على منظمي حفله في بغداد

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد