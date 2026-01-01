شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 يناير 2026.

وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي مع تباين بين الشركات المنتجة، حيث واصلت مصانع الحديد والأسمنت طرح منتجاتها بأسعار متفاوتة.

بينما استقرت أسعار باقي المواد مثل الجبس والطوب والرمل والزلط.

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتوازن العرض والطلب وحركة السوق خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

حديد عز 37500 جنيه للطن

حديد بشاي 37000 جنيه للطن

حديد المصريين 36800 جنيه للطن

حديد الجارحي 36600 جنيه للطن

حديد المراكبي 36500 جنيه للطن

حديد العتال 36800 جنيه للطن

حديد السويس 36700 جنيه للطن

حديد الكومي 36400 جنيه للطن

حديد سرحان 36400 جنيه للطن

حديد عطية 36300 جنيه للطن

حديد المعادي 36300 جنيه للطن

حديد العشري 36200 جنيه للطن

حديد الوطنية 36500 جنيه للطن

حديد مصر ستيل 36400 جنيه للطن



أما أسعار الأسمنت فجاءت على النحو التالي:

أسمنت السويدي 4250 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 4120 جنيهًا للطن

أسمنت طرة 4100 جنيه للطن

أسمنت العسكري بني سويف 3780 جنيهًا للطن

أسمنت وادي النيل 3850 جنيهًا للطن

أسمنت النهضة 3920 جنيهًا للطن

أسمنت الصعيد 3980 جنيهًا للطن

أسمنت قنا 4000 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف 3990 جنيهًا للطن

أسمنت لافارج 4050 جنيهًا للطن

أسمنت أسيوط (الممتاز) 4020 جنيهًا للطن

أسمنت أسوان 3900 جنيه للطن



كما استقرت أسعار باقي مواد البناء:

الجبس يتراوح بين 1600 و1700 جنيه للطن

الطوب الأحمر 950 جنيهًا للألف طوبة

الطوب الأسمنتي 1250 جنيهًا للألف طوبة

الزلط يتراوح بين 150 و180 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل يسجل 70 جنيهًا للمتر المكعب



وأكد المتعاملون في سوق مواد البناء أن الأسعار الحالية مستقرة دون زيادات ملحوظة، مع توافر المعروض بكميات تغطي احتياجات السوق، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.