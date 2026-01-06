قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-1-2026

حديد
حديد
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي مع تباين بين الشركات المنتجة، حيث واصلت مصانع الحديد والأسمنت طرح منتجاتها بأسعار متفاوتة

بينما استقرت أسعار باقي المواد مثل الجبس والطوب والرمل والزلط. ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتوازن العرض والطلب وحركة السوق خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

حديد عز 37500 جنيه للطن

حديد بشاي 37000 جنيه للطن

حديد المصريين 36800 جنيه للطن

حديد الجارحي 36600 جنيه للطن

حديد المراكبي 36500 جنيه للطن

حديد العتال 36800 جنيه للطن

حديد السويس 36700 جنيه للطن

حديد الكومي 36400 جنيه للطن

حديد سرحان 36400 جنيه للطن

حديد عطية 36300 جنيه للطن

حديد المعادي 36300 جنيه للطن

حديد العشري 36200 جنيه للطن

حديد الوطنية 36500 جنيه للطن

حديد مصر ستيل 36400 جنيه للطن


أما أسعار الأسمنت فجاءت على النحو التالي:

أسمنت السويدي 4250 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 4120 جنيهًا للطن

أسمنت طرة 4100 جنيه للطن

أسمنت العسكري بني سويف 3780 جنيهًا للطن

أسمنت وادي النيل 3850 جنيهًا للطن

أسمنت النهضة 3920 جنيهًا للطن

أسمنت الصعيد 3980 جنيهًا للطن

أسمنت قنا 4000 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف 3990 جنيهًا للطن

أسمنت لافارج 4050 جنيهًا للطن

أسمنت أسيوط (الممتاز) 4020 جنيهًا للطن

أسمنت أسوان 3900 جنيه للطن


كما استقرت أسعار باقي مواد البناء:

الجبس يتراوح بين 1600 و1700 جنيه للطن

الطوب الأحمر 950 جنيهًا للألف طوبة

الطوب الأسمنتي 1250 جنيهًا للألف طوبة

الزلط يتراوح بين 150 و180 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل يسجل 70 جنيهًا للمتر المكعب


وأكد المتعاملون في سوق مواد البناء أن الأسعار الحالية مستقرة دون زيادات ملحوظة، مع توافر المعروض بكميات تغطي احتياجات السوق، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

حديد طوب أسمنت

