مسلسل فن الحرب الحلقة 3.. هل شيري عادل تخون يوسف الشريف لصالح ريم مصطفى

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 3، تطورا مثيرا؛ حيث بدأت الحلقة بعلاقة صداقة بين تامر “محمد جمعة”، وسيد الجوكر “إسلام إبراهيم”.

ويجلس تامر وسيد داخل سيارة فارهة، يتحدثان سويًا، ويمازج سيد، تامر، ببعض الأقوال، منها: “كله رايح”من مسلسل الوصية، ومازحه أيضًا بجملة “الممنوع مرغوب زي الكباب في القلوب”، ويبدي تامر إعجابه بها.

وتذهب صفية “دنيا سامي”، إلى معرض السيارات فتجد صديقتها في وجهها، فترتبك ثم تغادر، وتذهب بدلًا منها، مي “شيري عادل”، وتحاول أن تلهي مدير الحجوزات؛ حتى ينتهي تامر من تهكير كاميرات المعرض.

واستطاع الفريق الذي كوَّنه زياد “يوسف الشريف”، التقرب من جاسر رضوان؛ للحصول على أمواله، عن طريق بيع “عقار وهمي” لـ جاسر رضوان، وسرقة منزله ومعرض السيارات الخاص به.

وتنتهي الحلقة نهاية غامضة، حيث تصل إلى مي "شيري عادل" هدية، ومعها رقم هاتف شخص مغمور.

وتظهر علاقة مي بـ "ياسمين النشرتي" ومحاولتها معرفة معلومات عن زياد مقابل مليون جنيه لـ "مي".

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.