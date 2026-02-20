أحمد عصام السيد يصالح أحمد رمزي بعد أزمة النصب في الحلقة الثالثة من مسلسل فخر الدلتا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فخر الدلتا تطورًا دراميًا لافتًا، بعدما قام أحمد عصام السيد بمصالحة أحمد رمزي عقب الأزمة الكبيرة التي نشبت بينهما بسبب واقعة النصب التي هزّت الأحداث منذ الحلقات الأولى.

وجاءت المصالحة في إطار مشحون بالمشاعر، حيث اعترف أحمد عصام السيد بخطئه، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام تحولات جديدة في مسار العلاقة بين الشخصيتين، وسط ترقب الجمهور لما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من مفاجآت وصراعات.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل باهتمام واسع فور عرضه، في ظل مشاركة هذا العدد الكبير من النجوم، وتنوع خطوطه الدرامية التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم.