صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بمشاركة نجوم الرياضة والفن.. حسين الجسمي يتألق بأغنية دنيا وناس وحياة

سعيد فراج

أطلق الفنان حسين الجسمي، أغنية "دنيا وناس وحياة"، حاملة رسالة اجتماعية وتنموية، ضمن إحدى الحملات الإعلانية في الموسم الدرامي الرمضان 2026. 

أغنية "دنيا وناس وحياة" لـ حسين الجسمي، من كلمات أمير طعيمة، وألحان ورؤية فنية لـ هشام جمال، وتوزيع مادي، بينما تولى بيشوي مجدي مهمة الميكساج. 

ويتميز العمل بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات والرموز في الرياضة والفن، على رأسهم أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب، والمدرب التاريخي لمنتخب مصر وأيقونة نادي الزمالك حسن شحاتة، في خطوة رمزية لتوحيد قطبي الكرة المصرية في رسالة تنموية جامعة. 

وشاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والنجم الرياضي مؤمن زكريا، والفنان والممثل أحمد فهمي، لتشكيل لوحة فنية بصرية تعكس التنوع والتكاتف المجتمعي.

ويُتاح العمل الجديد الآن على القناة الرسمية لحسين الجسمي على YouTube، إلى جانب جميع منصات التواصل الاجتماعي، ليصل إلى جمهور واسع ويؤكد دوره كصوت فني يجمع بين الفن والرسائل المجتمعية الهادفة.

أحدث أغاني حسين الجسمي

في نوفمبر 2025، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “جبل الأغنية العربية”، أغنيته الجديدة “أبوس خشمه” بروح شعبية سعودية معاصرة، في عمل يجمع بين فخامة الكلمة وجمال اللحن وقوّة الأداء.


ألبوم حسين الجسمي 

في أغسطس الماضي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس.

وتم تنفيذ فيديو كليب 'مِستنيك' بمشاركة تمثيلية لافتة من النجمين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج. وقد جاء التقديم البصري والفني بتوقيع شركة روزناما، بقيادة المبدع هشام جمال، في إطار يعكس روح المشروع وتنوّعه.

وُطرحت الأغنيتان وعُرضتا في قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، وبأسلوب مطوّر ومختلف ضمن أحدث الإمكانيات التقنية الحديثة.

حسين الجسمي أغاني حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي اعلان حسين الجسمي

