أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر تحت المليون.. ونيسان جرافيت 2026 بهذا السعر

مواصفات وأسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

تقدم هوندا اليابانية عملاق تصنيع السيارات، عددا كبيرا من إصداراتها في السوق السعودي، ومنها السيارة أوديسي موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، ذات التصميم العصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات.

من الحلبات إلى الصحراء.. بي إم دبليو M تدرس إطلاق أول سيارة أوف رود

تخطو BMW خطوة غير تقليدية، إذ تبحث عن توسيع نطاق قسم M الشهير لتشمل فئة السيارات الموجهة للطرق الوعرة، القسم، المعروف بسياراته الرياضية عالية الأداء للسيدان والكوبيه والواجن، يفكر حالياً في تطوير مركبة تحمل شعار M، لكنها مصممة خصيصاً لتحمل التضاريس القاسية والتحديات الصحراوية.

الكشف عن نيسان جرافيت 2026.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل نيسان تعزيز تواجدها في السوق الهندي من خلال الكشف عن طراز جرافيت 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات الحجم المدمج.

تحت المليون جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك موديل 2026 في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا، والتي تشكل أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

مواصفات كيا سيلتوس 2026 وسعرها في السعودية

تواصل كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر نسختها الرياضية سيلتوس 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر متعددة الاستخدام.

بتصميم رياضي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي اكروس 2026

تواصل سوزوكي توسيع نطاق حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز أكروس 2026، الذي يأتي بصيغة هجينة تجمع بين الأداء والمظهر الرياضي، إلى جانب باقة كبيرة من التقنيات والتجهيزات.

ماذا تقدم تويوتا راف 4 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

تواصل تويوتا اليابانية تعزيز موقعها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر طراز راف 4 موديل 2026، الذي يقدم في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، مع تقنية هايبرد أو بنزين.

بقوة 365 حصانًا.. مواصفات جينيسيس G80 الكهربائية 2026

تواصل جينيسيس ترسيخ حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال طراز G80 الكهربائي موديل 2026، الذي يمثل امتدادًا لنسخة السيدان الشهيرة، والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة.