الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيا تيليورايد 2027 الجديدة تنطلق بهذا التصميم والأداء.. صور

كيا تيليورايد 2027
كيا تيليورايد 2027
صبري طلبه

كشفت كيا عن الجيل الجديد من تيليورايد 2027، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وجاء الطراز الجديد بتصميم محدث يرتكز على واجهة أمامية أكثر عصرية، مع شبكة كبيرة ولمسات انسيابية واضحة في تفاصيل الإضاءة والخطوط الخارجية.

محركات وأداء كيا تيليورايد 2027

تتوفر تيليورايد 2027 بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر يولد قوة 274 حصاناً، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي وفقاً للفئة.

 كيا تيليورايد 2027

كما تقدم الشركة نسخة هجينة تجمع بين محرك تيربو ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تصل إلى 329 حصاناً، هذا الخيار يوفر كفاءة استهلاك وقود تبلغ نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

مقصورة كيا تيليورايد 2027

تعتمد السيارة كيا تيليورايد 2027 على تصميم حديث يدمج شاشتين قياس 12.3 بوصة، إحداهما للنظام الترفيهي والأخرى لعرض بيانات القيادة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم أوامر التحكم المختلفة، فيما يتوفر زر تشغيل وإيقاف المحرك ضمن التجهيزات الأساسية.

 كيا تيليورايد 2027

تتسم مقصورة كيا تيليورايد 2027 بالرحابة، مع مقاعد كهربائية ونظام تكييف أوتوماتيكي، إضافة إلى فرامل يد إلكترونية ومساحات تخزين متعددة تشمل حوامل للأكواب، كما زُودت السيارة بإضاءة محيطية ونظام صوتي ترفيهي يعزز التجربة داخل المقصورة.

 كيا تيليورايد 2027

كيا تيليورايد 2027 وتقنيات الأمان

تضم تيليورايد 2027 وسائد هوائية متعددة، ونظام رصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، إلى جانب مثبت سرعة تكيفي يدعم القيادة على الطرق السريعة، كما تشمل التجهيزات كاميرات متابعة وحساسات أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف.

 كيا تيليورايد 2027

زودت السيارة كيا تيليورايد 2027 بنظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، قفل مركوي للأبواب، تقنية البصمة الخارجية لفتح وغلق السيارة، مرايات جانبية كهربائية ذات مصابيح انعطاف.

كيا تيليورايد تيليورايد 2027 كيا تيليورايد 2027 مواصفات كيا تيليورايد 2027 السيارة كيا تيليورايد 2027 سيارة كيا تيليورايد 2027

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

