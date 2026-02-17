كيا تيليورايد 2027 الجديدة تنطلق بهذا التصميم والأداء.. صور

كشفت كيا عن الجيل الجديد من تيليورايد 2027، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وجاء الطراز الجديد بتصميم محدث يرتكز على واجهة أمامية أكثر عصرية، مع شبكة كبيرة ولمسات انسيابية واضحة في تفاصيل الإضاءة والخطوط الخارجية.

محركات وأداء كيا تيليورايد 2027

تتوفر تيليورايد 2027 بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر يولد قوة 274 حصاناً، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي وفقاً للفئة.

كيا تيليورايد 2027

كما تقدم الشركة نسخة هجينة تجمع بين محرك تيربو ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تصل إلى 329 حصاناً، هذا الخيار يوفر كفاءة استهلاك وقود تبلغ نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

مقصورة كيا تيليورايد 2027

تعتمد السيارة كيا تيليورايد 2027 على تصميم حديث يدمج شاشتين قياس 12.3 بوصة، إحداهما للنظام الترفيهي والأخرى لعرض بيانات القيادة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم أوامر التحكم المختلفة، فيما يتوفر زر تشغيل وإيقاف المحرك ضمن التجهيزات الأساسية.

كيا تيليورايد 2027

تتسم مقصورة كيا تيليورايد 2027 بالرحابة، مع مقاعد كهربائية ونظام تكييف أوتوماتيكي، إضافة إلى فرامل يد إلكترونية ومساحات تخزين متعددة تشمل حوامل للأكواب، كما زُودت السيارة بإضاءة محيطية ونظام صوتي ترفيهي يعزز التجربة داخل المقصورة.

كيا تيليورايد 2027

كيا تيليورايد 2027 وتقنيات الأمان

تضم تيليورايد 2027 وسائد هوائية متعددة، ونظام رصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، إلى جانب مثبت سرعة تكيفي يدعم القيادة على الطرق السريعة، كما تشمل التجهيزات كاميرات متابعة وحساسات أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف.

كيا تيليورايد 2027

زودت السيارة كيا تيليورايد 2027 بنظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، قفل مركوي للأبواب، تقنية البصمة الخارجية لفتح وغلق السيارة، مرايات جانبية كهربائية ذات مصابيح انعطاف.