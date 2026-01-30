قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم كومبي.. كيا تقدم K4 Sportswagon الجديدة | صور

صبري طلبه

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية عن إضافة جديدة إلى مجموعتها العالمية، من خلال تقديم طراز K4 Sportswagon، الذي ينتمي إلى فئة سيارات الكومبي، والذي يجمع بين الطابع العملي والتصميم العصري، مع باقة من التجهيزات.

تصميم كيا K4 Sportswagon

يحمل طراز كيا K4 Sportswagon ملامح تصميمية تعكس لغة كيا الحديثة، مع خطوط انسيابية تمتد على الجوانب لتعزيز الطابع الديناميكي للسيارة، ويظهر السقف الممتد للخلف كعنصر أساسي يميز فئة الكومبي، ويوفر في الوقت نفسه مساحة إضافية للاستخدام، ويعتمد التصميم على واجهة أمامية حادة الملامح، مع مصابيح نحيفة تتقنية LED، وجنوط رياضية.

محرك وأداء كيا K4 Sportswagon

تتوفر كيا K4 Sportswagon بعدة خيارات من المحركات، تبدأ بمحرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 85 كيلووات، أي ما يعادل 115 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من سداسي النقلات. 

وإلى جانب ذلك، تقدم السيارة نسخة مدعومة بتقنية Mild Hybrid، تعتمد على محركات بنزين رباعية الأسطوانات بخيارين للقوة، الأول بقوة 150 حصانًا، والثاني بقوة تصل إلى 180 حصانًا، وناقل سرعات 7 غيار مزودج القابض.

تجهيزات كيا K4 Sportswagon

زُودت K4 Sportswagon بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة التحذير من حركة المرور العرضية عند الرجوع للخلف، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، إضافة إلى مساعد النقطة العمياء ومساعد تغيير المسار. 

كما تتوفر أنظمة دعم أخرى مثل مثبت السرعة، ومساعد القيادة على الطرق السريعة، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية تسهم في تسهيل عمليات المناورة والاصطفاف، وفي المقصورة الداخلية، اعتمدت كيا على لوحة عدادات رقمية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة داخلية محيطية.

وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، وتدعم جميع الفئات بشكل قياسي نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تم تخصيص شاشة لمسية إضافية بقياس 5.3 بوصة للتحكم في نظام التكييف، ما يسهم في فصل الوظائف وتحسين تجربة الاستخدام. 

