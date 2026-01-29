قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
تكنولوجيا وسيارات

كورفيت ZR1X الفريدة تباع بسعر خيالي

كورفيت ZR1X الجديدة
كورفيت ZR1X الجديدة

كشفت شركة كورفيت عن طرازها الجديد كورفيت ZR1X ، وتنتمي ZR1X لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وظهرت كورفيت في مزاد باريت جاكسون العالمي، وتم إنتاج 250 سيارة من كورفيت ZR1X فقط عالمياً، وذلك يجعلها سيارة نادرة جداً.

كورفيت ZR1X الجديدة

مواصفات كورفيت ZR1X الجديدة

تظهر سيارة كورفيت ZR1X بالعديد من المميزات من ضمنها، لون مخصص يدعى Dark Satin Steel وهو طلاء طوره فريق جنرال موتورز ليعطي بريق معدني يشبه الفولاذ تحت أشعة الشمس القوية، وتم دمج خطوط سباق تحتوي على نجوم دقيقة في الطلاء مما يمنح الهيكل عمق بصري مذهل.

كورفيت ZR1X الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة كورفيت ZR1X الجديدة بها، مكابح باللون الأزرق الساطع خلف الجنوط السوداء، وبها شعارات زرقاء تزين الجناح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون، وبها مقصورة مكسوة بجلد سانتوريني الأزرق الفاخر .

محرك كورفيت ZR1X الجديدة

تعتمد سيارة كورفيت ZR1X الجديدة علي محرك 8 سلندر، سعة 5500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 1064 حصان، وبها محرك كهربائي ينتج قوة 186 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 1.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 252 كم/ساعة .

كورفيت ZR1X الجديدة

سعر كورفيت ZR1X الجديدة

يبلغ السعر الرسمي لسيارة كورفيت ZR1X الجديدة حوالي 777.730 ريال سعودي، لكن النسخة ZR1X كسرت كل التوقعات، وتم بيعها بسعر بلغ 9.750,000 مليون ريال سعودي وهو رقم يفوق سعرها الرسمي بأكثر من 12 مرة، وذلك ليس بسبب مواصفاتها التقنية الفائقة فحسب، بل لأن ريع المزاد بالكامل ذهب لصالح مؤسسة خيرية.

كورفيت ZR1X الجديدة

وجدير بالذكر ان المشتري لم يكن شخصاً عادي، بل كان ريك هندريك المعروف باقتناص النسخ الأولى من السيارات الأمريكية التاريخية.

