ماذا تقدم شيري أريزو 8 موديل 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تواصل علامة شيري الصينية توسيع انتشارها في السوق السعودي، عبر طرح طرازات متعددة، تختلف من ناحية التصميم والتجهيزات، ومنها النسخة أريزو 8 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

أبعاد وتصميم شيري أريزو 8

تعتمد شيري أريزو 8 على أبعاد بنسبة طول السيارة 4780 ملم، مع عرض يصل إلى 1843 ملم وارتفاع قدره 1469 ملم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2790 ملم، كما توفر السيارة صندوق أمتعة خلفي بسعة 445 لترًا، ومرايا جانبية قابلة للتعديل والطي كهربائيًا، إضافة إلى فتحة سقف.

يحمل التصميم الخارجي لأريزو 8 طابعًا عصريًا، وزُودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية ذاتها، كما تظهر الشبكة الأمامية بلمسة كرومية، مع جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة في بعض الفئات، وترتفع إلى 18 بوصة في فئات أخرى.

محرك وأداء شيري أريزو 8 موديل 2026

تعتمد شيري أريزو 8 موديل 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 195 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية. وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يقارب 17.5 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات شيري أريزو 8 موديل 2026

تقدم أريزو 8 مقصورة تركز على التقنيات الحديثة والراحة، حيث تضم السيارة شاشتي عرض بقياس 12.3 بوصة لكل من العدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه، مع دعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما زُودت بنظام صوتي مكون من 8 مكبرات صوت من سوني، إلى جانب شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB متعددة، وتشمل التجهيزات أيضًا إضاءة داخلية محيطية، ومقاعد مكسوة بالجلد، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية.

تحصل شيري أريزو 8 على حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، ومنع انغلاق المكابح.

كما تدعم السيارة أنظمة مساعدة متقدمة مثل التحذير من الخروج عن المسار، والفرملة التلقائية للطوارئ، ومراقبة إرهاق السائق، وحساسات الاصطفاف الأمامية والخلفية، إضافة إلى كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISO-FIX.

سعر شيري أريزو 8 موديل 2026 في السعودية

تقدم شيري أريزو 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يصل إلى 100,050 ريال سعودي.