أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر
الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير
وزير الكهرباء: سرقة 4.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقة
لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟
وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيا EV8 GT.. تصميم رياضي وقدرات خارقة | صور

كيا EV8 GT
كيا EV8 GT
صبري طلبه

تتجه كيا بخطوات واضحة نحو توسيع هويتها الكهربائية، ويبرز اسم EV8  GT كأحد أكثر الطرازات إثارة للاهتمام في المرحلة المقبلة، حيث تأتي السيارة مستوحاة من النموذج الاختباري Vision Meta-Tourismo، وتعكس توجهًا تصميميًا وتقنيًا يركز على الأداء العالي والمظهر الرياضية.

ورغم أن المعلومات المتداولة لا تزال في إطار التقارير غير الرسمية، فإن المؤشرات الأولية ترسم صورة لطراز استثنائي ضمن فئة السيارات الكهربائية الرياضية، يرتكز على الحلول الديناميكية التي تتماشى مع طبيعة السيارات الكهربائية المتقدمة.

كيا EV8 GT 

تصميم كيا EV8 GT

تعتمد كيا EV8 GT على هيكل فاست باك يمنح السيارة مظهرًا انسيابيًا واضحًا، مع سقف منحدر بحدة يعزز تدفق الهواء ويضيف طابعًا رياضيًا متماسكًا.

وتأتي الواجهة الأمامية منخفضة وتعتمد ما يُعرف بأنف النمر الرقمي، وهو تطوير عصري لهوية كيا التقليدية، مع شبك أمامي يساهم في تحسين التبريد والكفاءة الهوائية.

وتبرز المصابيح الأمامية بتصميم حاد وخطوط دقيقة، ما يمنح السيارة مظهرًا هجوميًا، في حين تعتمد على جنوط رياضية كبيرة الحجم باللون الأسود، بتصميم مغلق قريب من فكرة الدرع الحربي، يتوسطها شعار كيا. 

كما تشير التصورات إلى استخدام مكثف لألياف الكربون في المشتت الأمامي، والحواف الجانبية، وغطاء المحرك، بهدف تقليل الوزن وتحسين الأداء الديناميكي.

كيا EV8 GT 

كيا EV8 GT بقدرات كهربائية عالية الأداء

وبحسب بعض التقارير العالمية المتداولة، يُتوقع أن تعتمد EV8 GT على منظومة دفع كهربائية مزدوجة، تضم محركين يعملان مع نظام دفع كلي، بقوة إجمالية قد تصل إلى 650 حصانًا، هذه الأرقام تضع السيارة في فئة الأداء العالي، مع تسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في زمن يقترب من 3 ثوانٍ فقط.

وتشير المعلومات نفسها إلى اعتماد بطارية بسعة 113.2 كيلوواط/ساعة، يُرجح أن توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 700 كيلومتر في ظروف مثالية، ما يعكس محاولة الجمع بين الأداء الرياضي والمدى الطويل، وهو تحدي رئيسي في عالم السيارات الكهربائية عالية القوة.

كيا EV8 GT 

مقصورة داخلية بطابع مستقبلي

من المتوقع أن تعكس المقصورة الداخلية نفس الفلسفة التصميمية الخارجية، مع التركيز على التكنولوجيا والراحة، حيث تشير التوقعات إلى اعتماد شاشات عرض رقمية متعددة، تُستخدم لعرض بيانات القيادة والتحكم في أنظمة الترفيه. 

كما يُنتظر توفر نظام تكييف أوتوماتيكي متقدم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد رياضية بتصميم عصري تدعم التعديل الكهربائي لوضعية الجلوس، وتشمل التجهيزات المحتملة نظامًا صوتيًا متطورًا، إلى جانب حزمة شاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

