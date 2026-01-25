10 سيارات فقط.. أبولو EVO هايبركار بقدرات خارقة| صور

عادت أبولو EVO لتخطف الأنظار مجددًا؛ بعد انتقالها رسميًا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، ولكن بعدد شديد الندرة، لا يتجاوز 10 سيارات فقط على مستوى العالم.

وعاد ظهور أبولو EVO إلى واجهة النقاش بين عشاق السيارات الخارقة، خاصة أنها تمثل واحدة من أكثر المشاريع جرأة من حيث التصميم والفلسفة الهندسية، حيث تجمع بين الطابع المستقبلي والأداء الخارق.

سيارة أبولو EVO

محرك أبولو EVO

تأتي سيارة أبولو EVO بمحرك V12 بسعة 6.3 لتر، مستوحى من مدرسة فيراري الهندسية المعروفة بمحركاتها عالية الدوران، حيث يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 800 حصان، مع قدرة دوران تصل إلى 8,500 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة مكون من 6 سرعات تسلسية، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الخلفية.

تسارع مذهل لسيارة أبولو EVO الخارقة

تقدم أبولو EVO أرقام أداء تضعها بين نخبة الهايبركار عالميًا، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط، أما السرعة القصوى، فتصل إلى 335 كيلومترًا في الساعة.

سيارة أبولو EVO

ديناميكة مميزة لسيارة أبولو EVO

تعتمد EVO على حزمة ديناميكية عالية الأداء تجعلها قادرة على توليد قوة ضغط سفلي يصل إلى 1,300 كيلوجرام عند سرعة تقارب 200 ميل في الساعة، وهذا الرقم يعكس مدى التركيز على الثبات عند السرعات العالية والمنعطفات الحادة.

وتستخدم السيارة إطارات Michelin Pilot Sport Cup 2، المصممة خصيصًا للاستخدام عالي الأداء، إلى جانب مكابح سيراميكية كربونية توفر قدرة توقف قوية ومتزنة حتى تحت أقسى ظروف القيادة، ويُعد الوزن أحد أبرز عناصر تفوق أبولو EVO، حيث لا يتجاوز وزن هيكلها الأساسي 165 كيلوجرامًا فقط؛ بفضل الاعتماد المكثف على ألياف الكربون والمواد خفيفة الوزن.

سيارة أبولو EVO

ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة نحو 1,300 كيلوجرام، وهو رقم منخفض للغاية مقارنة بمستوى القوة والأداء الذي تقدمه؛ ما يمنحها استجابة حادة وسلوكًا ديناميكيًا عالي الدقة.

ومن الناحية الشكلية، تتبنى أبولو EVO تصميمًا غير تقليدي، يظهر من خلال الجنوط ذات تصميم النجمة متعددة الأضلاع، والسبويلر الخلفي الرياضي، والزجاج الأمامي الذي يشبه نوافذ الطائرات الحربية.