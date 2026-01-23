قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إيونيكس الروسية تقدم CITY الكهربائية.. ماذا تقدم زيكر X7 موديل 2026؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص سيارة كهربائية.. فولكس تقدم ID. Polo الجديدة
تعزز فولكس فاجن حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال الكشف عن النسخة الاختبارية ID.Polo، التي ظهرت بتمويه خارجي يخفي التفاصيل الدقيقة، لكنه لا يمنع قراءة التوجه العام للتصميم، ويعكس هذا الظهور نية الشركة الألمانية إعادة إحياء فئة الهاتشباك الصغيرة بروح كهربائية كاملة.

5 سيارات SUV صينية 2026.. بالأسعار
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الفنية والتقنية، أو من خلال بلد المنشأ، ومنها العلامات الصينية، والتي تقدم باقة من الطرازات وعلى رأسها السيارات الرياضية والمتعددة الاستخدام، من فئة الـ SUV.

بقوة تصل لـ 636 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X7 موديل 2026؟
تواصل زيكر تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من السيارات الكهربائية، ويأتي طراز X7 موديل 2026 كأحد أبرز هذه الاصدارات، حيث تقدم كنموذج عصري في فئة SUV متوسطة الحجم، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا
كشفت إيونيكس الروسية عن سيارتها الكهربائية صاحبة اللقب CITY، وتأتي السيارة الجديدة ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم، والتي تستهدف الاستخدام اليومي العملي، مع التركيز على البساطة داخل المدينة وهو المدلول من اسمها أيضًا، ولكن بعدد من التجيهزات مع إطلالة عصرية. 

أسعار ومواصفات جي إيه سي إمباو 2026 في السعودية
تواصل جي إيه سي تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال نسختها إمباو 2026، التي تأتي ضمن عائلة السيدان ذات الطابع الرياضي، مع مجموعة كبيرة من التجهيزات.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أحدث أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

رضا البحراوي

لحظة انفعال.. حقيقة اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته | خاص

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

إعفاء الهواتف من الجمارك

بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟

ترشيحاتنا

ملك احمد زاهر

ملك أحمد زاهر عن شائعات ارتباطها: مش عارفة مصرين تجوزوني ليه

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تشوق الجمهور لمسلسل وننسى اللي كان في رمضان 2026

ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز: جمهور اختي متربي وشبهها

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد