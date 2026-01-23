أخبار السيارات| إيونيكس الروسية تقدم CITY الكهربائية.. ماذا تقدم زيكر X7 موديل 2026؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص سيارة كهربائية.. فولكس تقدم ID. Polo الجديدة

تعزز فولكس فاجن حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال الكشف عن النسخة الاختبارية ID.Polo، التي ظهرت بتمويه خارجي يخفي التفاصيل الدقيقة، لكنه لا يمنع قراءة التوجه العام للتصميم، ويعكس هذا الظهور نية الشركة الألمانية إعادة إحياء فئة الهاتشباك الصغيرة بروح كهربائية كاملة.

5 سيارات SUV صينية 2026.. بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الفنية والتقنية، أو من خلال بلد المنشأ، ومنها العلامات الصينية، والتي تقدم باقة من الطرازات وعلى رأسها السيارات الرياضية والمتعددة الاستخدام، من فئة الـ SUV.

بقوة تصل لـ 636 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X7 موديل 2026؟

تواصل زيكر تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من السيارات الكهربائية، ويأتي طراز X7 موديل 2026 كأحد أبرز هذه الاصدارات، حيث تقدم كنموذج عصري في فئة SUV متوسطة الحجم، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

كشفت إيونيكس الروسية عن سيارتها الكهربائية صاحبة اللقب CITY، وتأتي السيارة الجديدة ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم، والتي تستهدف الاستخدام اليومي العملي، مع التركيز على البساطة داخل المدينة وهو المدلول من اسمها أيضًا، ولكن بعدد من التجيهزات مع إطلالة عصرية.

أسعار ومواصفات جي إيه سي إمباو 2026 في السعودية

تواصل جي إيه سي تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال نسختها إمباو 2026، التي تأتي ضمن عائلة السيدان ذات الطابع الرياضي، مع مجموعة كبيرة من التجهيزات.