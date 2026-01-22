إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

كشفت إيونيكس الروسية عن سيارتها الكهربائية صاحبة اللقب CITY، وتأتي السيارة الجديدة ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم، والتي تستهدف الاستخدام اليومي العملي، مع التركيز على البساطة داخل المدينة وهو المدلول من اسمها أيضًا، ولكن بعدد من التجيهزات مع إطلالة عصرية.

أداء ومحرك إيونيكس CITY

تعتمد إيونيكس CITY على محرك كهربائي بقدرة 10 حصان، وهي أرقام تضع السيارة ضمن فئة المركبات المصممة للحركة داخل نطاق المسافات القصيرة، دون استهداف السرعات العالية أو القيادة على الطرق السريعة، بينما تتيح البطارية للسيارة قطع مسافة تصل إلى 100 كم بشحنة واحدة.

إيونيكس CITY

تدعم السيارة CITY الشحن عبر مقبس كهرباء منزلي عادي، دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة أو محطات شحن سريعة، وتستغرق عملية شحن البطارية بالكامل نحو 8 ساعات، وهو وقت يتماشى مع نمط الشحن الليلي في المنازل.

تصميم CITY صغير بطابع عصري

يأتي التصميم الخارجي للسيارة CITY بأسلوب بسيط مع لمسات عصرية واضحة، حيث زُودت السيارة بمصابيح LED أمامية ذات مظهر حاد، تمنحها حضورًا حديثًا رغم أبعادها الصغيرة.

كما تظهر شبكة أمامية متعددة الفتحات بتصميم سداسي منقسم، تضيف لمسة شكلية مميزة للواجهة الأمامية، وترتكز السيارة على جنوط رياضية مكونة من 12 ضلعًا، مع وجود قضبان ثنائية على جانبي السقف تعزز الطابع العملي.

إيونيكس CITY

وتعتمد CITY على مفهوم الهيكل ثنائي الأبواب، ما ينسجم مع توجهها كسيارة صغيرة الحجم، أو للاستخدام المحدود داخل المدن، ويبلغ طول السيارة الإجمالي 2.9 متر، وهو ما يمنحها قدرة عالية على سهولة الركن والسير أيضًا.

سعر السيارة إيونيكس CITY عالميًا

تطرح سيارة إيونيكس سيارتها CITY الكهربائية بسعر عالمي يبلغ 9.900 يورو، وهو سعر يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية صغيرة الحجم منخفضة التكلفة.