شاهد| نيسان سنترا نيسمو 2026 ومواصفات مذهلة

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سنترا نيسمو موديل 2026، وتنتمي سنترا نيسمو لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم جذاب وأنيق .

محرك نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق رياضي ومكابح رياضية أكبر، وأقراص أمامية مقاس 11.7 بوصة، وأقراص خلفية مقاس 11.5 بوصة، وبها صدادات أمامية وخلفية بتصميم رياضي، وجناح خلفي، وبها عجلات رياضية مقاس 18 بوصة وإطارات ميشلان بايلوت سبورت، وشرائط حمراء.

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 بها، مصابيح LED نحيفة، وشريط إضاءة خلفي يعرض شعار نيسان، ومقاعد رياضية مدمجة بشعار نيسمو وكسوة من القماش والـ "ألكانتارا"، وبها عجلة قيادة رياضية جديدة، وشاشات رقمية مزدوجة مع عدادات ونظام معلوماتي، وبها إضاءة محيطية.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسيس شركة كايشينشا التي أنتجت سيارة "DAT" عام 1914، وهي أول سيارة يابانية، وتأسيس شركة "نيهون سانجيو" (Nihon Sangyo) عام 1928، التي اشتق منها اسم "نيسان" (NISSAN)، وتأسيس شركة "جيدوشا سيزو" المحدودة (Jidōsha Seizō) عام 1933، والتي أصبحت تنتج وتبيع السيارات باسم "داتسون" (Datsun).

وتأسيس شركة نيسان موتورز رسميًا في 26 ديسمبر من عام 1933، وبدء الإنتاج في مصنع يوكوهاما عام 1935، وبعدها دخلت الأسواق العالمية بقوة، خاصة السوق الأمريكية، باستخدام علامة "داتسون".

وتم إطلاق سيارة "سكايلاين" الأسطورية عام 1957، والتي تطورت لاحقًا لتصبح GT-R، وحققت نيسان نجاح كبير في السبعينيات مع سيارات رياضية، وزيادة شعبية السيارات الموفرة للوقود مثل 510 وB210.