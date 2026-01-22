قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
ماكرون: البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في البحر المتوسط
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| نيسان سنترا نيسمو 2026 ومواصفات مذهلة

نيسان سنترا نيسمو موديل 2026
نيسان سنترا نيسمو موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سنترا نيسمو موديل 2026، وتنتمي سنترا نيسمو لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم جذاب وأنيق .

نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

محرك نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق رياضي ومكابح رياضية أكبر، وأقراص أمامية مقاس 11.7 بوصة، وأقراص خلفية مقاس 11.5 بوصة، وبها صدادات أمامية وخلفية بتصميم رياضي، وجناح خلفي، وبها عجلات رياضية مقاس 18 بوصة وإطارات ميشلان بايلوت سبورت، وشرائط حمراء.

نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 بها، مصابيح LED نحيفة، وشريط إضاءة خلفي يعرض شعار نيسان، ومقاعد رياضية مدمجة بشعار نيسمو وكسوة من القماش والـ "ألكانتارا"، وبها عجلة قيادة رياضية جديدة، وشاشات رقمية مزدوجة مع عدادات ونظام معلوماتي، وبها إضاءة محيطية.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسيس شركة كايشينشا التي أنتجت سيارة "DAT" عام 1914، وهي أول سيارة يابانية، وتأسيس شركة "نيهون سانجيو" (Nihon Sangyo) عام 1928، التي اشتق منها اسم "نيسان" (NISSAN)، وتأسيس شركة "جيدوشا سيزو" المحدودة (Jidōsha Seizō) عام 1933، والتي أصبحت تنتج وتبيع السيارات باسم "داتسون" (Datsun).

وتأسيس شركة نيسان موتورز رسميًا في 26 ديسمبر من عام 1933، وبدء الإنتاج في مصنع يوكوهاما عام 1935، وبعدها دخلت الأسواق العالمية بقوة، خاصة السوق الأمريكية، باستخدام علامة "داتسون".

نيسان سنترا نيسمو موديل 2026

وتم إطلاق سيارة "سكايلاين" الأسطورية عام 1957، والتي تطورت لاحقًا لتصبح GT-R، وحققت نيسان نجاح كبير في السبعينيات مع سيارات رياضية، وزيادة شعبية السيارات الموفرة للوقود مثل 510 وB210.

سنترا نيسمو نيسان سنترا نيسمو موديل 2026 السيارات السيدان محرك نيسان سنترا نيسمو مواصفات نيسان سنترا نيسمو

