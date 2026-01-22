قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان أريا 2026 تظهر لأول مرة

نيسان أريا موديل 2026
نيسان أريا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان أريا موديل 2026 ، وتنتمي أريا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 نيسان أريا موديل 2026

مواصفات نيسان أريا موديل 2026

زودت سيارة نيسان أريا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية ممتدة تمنح السيارة مظهرا عصريا وقويا، وبها واجهة أمامية تتخلى عن الشبك التقليدي لصالح درع أسود يحتوي على مستشعرات أنظمة السلامة، وبها مصابيح LED نحيفة جداً تمنحها بصمة ضوئية فريدة، وبها عجلات كبيرة مقاس 20 بوصة، وتم دمج أدوات التحكم في المناخ داخل الخشب في لوحة القيادة كأزرار لمسية تعمل بالاهتزاز عند الضغط عليها، وبها وحدة كونسول وسطية منزلقة كهربائياً .

 نيسان أريا موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة نيسان أريا موديل 2026 بها، شاشتان مقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والعدادات، ونظام ProPilot الذي يوفر مساعدة متقدمة للسائق، ونظام الحفاظ على المسار وتثبيت السرعة التكيفي والركن التلقائي، ونظام e-Pedal الذي يسمح بالقيادة باستخدام دواسة واحدة فقط، حيث تتباطأ السيارة بشكل فعال عند رفع القدم عن الدواسة لشحن البطارية.

 نيسان أريا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان أريا موديل 2026، مضخة حرارية للحفاظ على كفاءة البطارية ومدى القيادة في الأجواء الباردة، وبها نظام التكييف المتطور الذي تشتهر به .

محرك نيسان أريا موديل 2026

 نيسان أريا موديل 2026

تحصل سيارة نيسان أريا موديل 2026 على قوتها من بطارية سعة 87 كيلوواط/ ساعة، وتنتج قوة 302 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 513 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوى إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان أريا موديل 2026

 نيسان أريا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 200 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 265 ألف ريال سعودي .

السيارات الكروس أوفر نيسان أريا موديل 2026 مواصفات نيسان أريا محرك نيسان أريا موديل 2026 سعر نيسان أريا موديل 2026 أريا موديل 2026 نيسان أريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

ترشيحاتنا

الزمالك

خبير اللوائح يكشف عن موقف نجم الزمالك المعار للدوري السعودي

ليفربول

سيناريوهات تأهل ليفربول المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

بين التألق الأوروبي والإغراء السعودي | محمد صلاح يقترب من دور الـ16 ويشعل سوق الانتقالات

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد