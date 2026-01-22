نيسان أريا 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان أريا موديل 2026 ، وتنتمي أريا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

نيسان أريا موديل 2026

مواصفات نيسان أريا موديل 2026

زودت سيارة نيسان أريا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية ممتدة تمنح السيارة مظهرا عصريا وقويا، وبها واجهة أمامية تتخلى عن الشبك التقليدي لصالح درع أسود يحتوي على مستشعرات أنظمة السلامة، وبها مصابيح LED نحيفة جداً تمنحها بصمة ضوئية فريدة، وبها عجلات كبيرة مقاس 20 بوصة، وتم دمج أدوات التحكم في المناخ داخل الخشب في لوحة القيادة كأزرار لمسية تعمل بالاهتزاز عند الضغط عليها، وبها وحدة كونسول وسطية منزلقة كهربائياً .

نيسان أريا موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة نيسان أريا موديل 2026 بها، شاشتان مقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والعدادات، ونظام ProPilot الذي يوفر مساعدة متقدمة للسائق، ونظام الحفاظ على المسار وتثبيت السرعة التكيفي والركن التلقائي، ونظام e-Pedal الذي يسمح بالقيادة باستخدام دواسة واحدة فقط، حيث تتباطأ السيارة بشكل فعال عند رفع القدم عن الدواسة لشحن البطارية.

نيسان أريا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان أريا موديل 2026، مضخة حرارية للحفاظ على كفاءة البطارية ومدى القيادة في الأجواء الباردة، وبها نظام التكييف المتطور الذي تشتهر به .

محرك نيسان أريا موديل 2026

نيسان أريا موديل 2026

تحصل سيارة نيسان أريا موديل 2026 على قوتها من بطارية سعة 87 كيلوواط/ ساعة، وتنتج قوة 302 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 513 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوى إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان أريا موديل 2026

نيسان أريا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 200 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان أريا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 265 ألف ريال سعودي .