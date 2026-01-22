يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026، وتنتمي بنز CLE 200 لفئة السيارات الكوبيه .

محرك مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

مواصفات مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح،، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026 بها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows .

سعر مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .