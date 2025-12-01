قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
تكنولوجيا وسيارات

جي ايه سي تقدم هايبتك A800.. الأحدث في عالم السيارات الكهربائية

هايبتك A800
هايبتك A800
صبري طلبه

قدمت جي إيه سي الصينية خلال مشاركتها في معرض جوانغتشو 2025 أحدث طراز ضمن فئة السيدان الفاخرة، والذي جاء تحت اسم هايبتك A800. ويعكس هذا الطراز توجه العلامة نحو إدخال تقنيات جديدة داخل منظومتها الإنتاجية، مع تعزيز حضورها في سوق السيارات ذات المدى الممتد، حيث يجمع التصميم الخارجي بين الخطوط العصرية والمظهر الذي ينتمي إلى فئة السيارات الراقية.

تعتمد A800 على نظام يعتمد على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر تيربو يعمل كمولد للطاقة، ويقدم قوة تبلغ 118 كيلوواط، بينما تستمد السيارة طاقتها الفعلية من بطارية LFP بسعة 35.027 كيلوواط ساعة، ويهدف هذا النظام إلى تقديم أداء مستقر مع رفع الكفاءة في استخدام الوقود وإطالة مدى القيادة.

هايبتك A800

مدى القيادة لسيارة هايبتك A800

توفر السيارة مدى كهربائيًا نقيًا يصل إلى 178 كيلومترًا وفق معيار WLTC، بينما يرتفع المدى الكلي إلى ما يتجاوز 1200 كيلومتر بفضل منظومة تمديد المدى، كما يبلغ معدل استهلاك الوقود في وضع الحفاظ على الشحن نحو 5.74 لتر لكل 100 كيلومتر.

هايبتك A800

مقصورة عصرية وتقنيات متنوعة 

ركزت جي إيه سي في A800 على توفير بيئة داخلية مريحة وهادئة، إذ حصلت السيارة على نظام إلغاء الضوضاء النشط، إلى جانب نظام صوتي من علامة Infinity مزود بأربعة عشر مكبر صوت، ولا يتجاوز مستوى الضجيج داخل المقصورة 65 ديسيبل عند سرعة 120 كيلومترًا في الساعة، ما يجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة، كما تدعم المقاعد الأمامية الضبط الكهربائي في ثمانية اتجاهات، مع خواص التدفئة والتهوية وثلاثة أنماط للتدليك، في خطوة تعزز الرفاهية داخل المقصورة.

هايبتك A800

وتضم السيارة شاشة مركزية بقياس 14.6 بوصة تعمل عبر معالج من كوالكوم يستجيب خلال 0.3 ثانية، ويعتمد النظام على منصة HarmonySpace 5 من هواوي التي توفر تكاملًا سلسًا للوظائف المختلفة، كما تحتوي وحدة القيادة على لوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إضافة إلى شاشة عرض أمامية W-HUD بحجم 27 بوصة تمنح السائق رؤية معلوماتية موسعة أثناء القيادة.

هايبتك A800

ويأتي تصميم A800 الخارجي بجنوط ذات طابع أنيق وواجهة أمامية حادة تتميز بمصابيح ليد وشبكة سفلية ممتدة، إلى جانب مرايات كهربائية يمكن التحكم بها بسهولة، وتشمل منظومة السلامة حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا للمتابعة، ووسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، إضافة إلى مثبت سرعة وأنظمة فرامل متطورة، كما اعتمدت السيارة على مكيف أوتوماتيكي يوفر توزيعًا متوازنًا للهواء داخل المقصورة.

جي إيه سي سيارة جي إيه سي هايبتك A800 السيارة جي اي سي هايبتك A800 سيارة هايبتك A800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

