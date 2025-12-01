قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نسخة رالي داكار.. عديل مميز على سيارة لاندروفر ديفندر الرياضية| صور

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
صبري طلبه

تستعد لاندروفر لإعادة تأكيد مكانة ديفندر كواحدة من أكثر السيارات قدرة على مواجهة التضاريس القاسية، وذلك من خلال الكشف عن النسخة المخصصة للسباقات الصحراوية ضمن الاستعدادات لخوض رالي داكار 2026، ومع اقتراب موعد انطلاق السباقات تسعى لاندروفر لإظهار أن ديفندر ما زالت تحتفظ بروحها الأصيلة وقدرتها على مواجهة أصعب الظروف.

تطويرات خاصة لتحديات السرعة والرمال

حصلت السيارة على حماية إضافية لأسفل الهيكل لتفادي الأضرار الناتجة عن الصخور والكثبان، إلى جانب تثبيت ممتصات صدمات عالية الأداء من بيلستين، والتي تُعد من أبرز الأنظمة المستخدمة في سيارات الرالي لمواجهة الاهتزازات والصدمات أثناء القيادة بسرعات عالية فوق الرمال، بينما يأتي الطراز الجديد تحت إسم ديفندر D7X-R حيث تم بناؤه خصيصًا لمواجهة التحديات الصحراوية، مع اعتماد مجموعة من التحسينات التي تركز على المتانة والثبات والقدرة على التحمل.

لاندروفر ديفندر 

أجرت الشركة تعديلات واضحة على جسم السيارة لتتلاءم مع ظروف الرالي، حيث زُودت ديفندر بأقواس عجلات جديدة أكثر اتساعًا، ما أتاح تركيب إطارات ضخمة بقياس 35 بوصة، وهي من العناصر الأساسية التي توفر ثباتًا أكبر في الرمال الناعمة، كما تم رفع ارتفاع السيارة وزيادة عرضها مقارنة بنسخة أوكتا، ما يمنح السائق قدرة أفضل على التحكم في المنعطفات الحادة والمقاطع ذات الكثبان المرتفعة، هذه التعديلات تعكس تركيز لاندروفر على تقديم أداء يتناسب مع سرعة الرالي والظروف المتغيرة في الصحراء.

تجهيزات السلامة الداخلية في المقصورة

داخل المقصورة، تم تزويد السيارة بمجموعة كاملة من تجهيزات السلامة التي تتطلبها سباقات الرالي، بما في ذلك القفص الداخلي المعزز، ومقاعد رياضية خاصة مزودة بأنظمة تثبيت متعددة النقاط، بالإضافة إلى وسائل حماية إضافية تمنح السائق والملاح مستويات أعلى من الأمان في حالات الارتطام أو الانقلاب، إلى جانب تقنيات الرفاهية والتحكم، التي تدعم قائد المركبة.

لاندروفر ديفندر 

محرك قوي دون تغييرات كبيرة

ورغم التطويرات الكبيرة في الهيكل والمكونات الخارجية، حافظت ديفندر D7X-R على نفس المحرك المستخدم في نسخة أوكتا ذات الأداء العالي، حيث تعتمد على محرك V8 توين تيربو سعة 4.4 لتر، وهو واحد من أقوى المحركات التي حملتها ديفندر في تاريخها، ورغم احتفاظه بالتكوين نفسه، إلا أن لاندروفر خفّضت قوته قليلاً عن 626 حصان، بما يتناسب مع طبيعة السباقات.

من خلال نسخة D7X-R، تقدم لاندروفر نموذجاً يؤكد أن ديفندر ما زالت راسخة في عالم المغامرات الصحراوية، وأنها قادرة على العودة إلى سباقات الرالي بقوة، وبين تحسينات الهيكل، والتقنيات المخصصة للرمال، والمحرك القوي الذي حافظ على شخصيته، تبدو ديفندر جاهزة لخوض أحد أصعب السباقات في العالم بثقة واستعداد.

لاندروفر ديفندر 
لاندروفر ديفندر لاندروفر ديفندر لاندروفر ديفندر تحديات الرالي لاندروفر ديفندر رالي داكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تنهي التشتت.. دمج مهام Google Tasks داخل Google Keep

Motorola Edge 70

فخامة تتحدث.. Motorola Edge 70 في إصدار خاص مرصع بكريستالات Swarovski

جينيسيس GV70

بتصميم رياضي فاخر.. سعر ومواصفات جينيسيس GV70 موديل 2025 في السعودية

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد