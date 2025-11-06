لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

رغم أن شركة لاندروفر قررت عدم إنتاج نسخة بيك أب من طراز ديفندر وفضلت التركيز على تطوير إصدار كهربائي بالكامل، قررت شركة Heritage Customs الهولندية سد هذا الفراغ عبر تقديم أول نسخة بيك أب عصرية ومعدلة من ديفندر 130.

وبعد عام من عرض تصميمات رقمية أولية، أعلنت الشركة رسميا عن تحويل النسخة الطويلة من ديفندر 130 إلى بيك أب حقيقي، في تعديل احترافي يحاكي جودة التصنيع الأصلي من لاندروفر، لكن بالرغم من المظهر اللافت، هناك نقطة ضعف واضحة: صندوق التحميل الخلفي صغير مقارنة بتوقعات فئة البيك أب.

صندوق ديفندر 130يأتي بطول 1,000 ملم وعرض 1,400 ملم، ما يجعله خيار بصري أكثر من كونه عملي، كما أن تموضع العجلات الخلفية أقرب إلى منتصف الهيكل، ما يحد من المساحة المتاحة للشحن، هذا التصميم يجعل النسخة جذابة لمن يبحث عن التفرد والتميز أكثر من الاستخدام اليومي الثقيل.

ومن المنتظر أن تكشف شركة ‏Urban Automotive‏ البريطانية الشقيقة ‏لـ ‏Heritage‏ عن نسخة أكثر عصرية خلال مهرجان جودوود للسرعة في ‏يوليو 2026، بتصميم أكثر جرأة وطلاء أسود يوحي بالقوة والطابع ‏المستقبلي.‏

شركة Heritage بدأت استقبال طلبات الحجز، على أن يبدأ الإنتاج في فبراير 2026، بسعر يبدأ من 65,000 يورو، يضاف إليه سعر السيارة الأساسية، وتستغرق عملية التحويل من شهرين إلى ثلاثة أشهر حسب المواصفات المطلوبة.