التنسيق بين العلمين الجديدة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير بيئة رياضية متكاملة

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة، ضم كل من الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وأسامة أبو علم مدير التخطيط والمتابعة، ووحيد خطاب معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، وذلك خلال زيارتهم لتفقد المنشآت الرياضية بمنطقة الإسكان بالعلمين الجديدة تمهيدًا لبدء تشغيلها بحضور كل من الدكتور مهندس مصطفى النجدي والمهندس عصام الشيخ والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز والمهندس سعد ياسين معاون رئيس الجهاز والمهندس صالح محمد مدير التنفيذ ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية الي جانب مديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح الدكتور محمد خلف الله أن الزيارة تأتي ضمن جهود التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة لتوفير بيئة رياضية متكاملة، وتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية بالمدينة، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير المدن الجديدة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وخلال الجولة، تم تفقد المنشآت الرياضية بمنطقة سكن لكل المصريين ومنطقة الاسكان المتميز ، حيث وجه الدكتور محمد خلف الله بإنشاء منطقة كيدز آريا لتوفير أنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال، بالإضافة إلى تجهيز ملعب بادل وتنس لدعم التنوع الرياضي في المنطقة، مع الموافقة الفنية للموقع وبدء إعداد المخطط التنفيذي لهذه المنشآت بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والتصميم الحديث.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لضمان تجهيز المنشآت وفق خطة تشغيلية متكاملة، تتيح تقديم خدمات رياضية وترفيهية لجميع الفئات العمرية، بما يعزز الثقافة الرياضية ويشجع المواطنين على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للمدينة، والتي تهدف إلى إنشاء منشآت رياضية وترفيهية متكاملة في جميع أنحاء العلمين، لتصبح المدينة نموذجًا للأنشطة الرياضية والثقافية، وتعد خطوة هامة ضمن خطة تسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.