تشكيل الجابون أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
توك شو

برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي

برلماني لبناني سابق
برلماني لبناني سابق
هاني حسين

قال البرلماني اللبناني السابق سامي فتفت، إنّ نشأته في بيت سياسي؛ منحته احتكاكًا يوميًا مبكرًا بالحياة السياسية، موضحًا أن هذا الأمر لا يجعله أفضل من غيره، لكنه وفر له خبرة ومعرفة مبكرة بطبيعة العمل العام.

وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامية عهد العباسي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ خوضه تجربة النيابة في سن صغيرة كانت تجربة مهمة ومميزة، خاصة أن المجلس النيابي يحتاج دائمًا إلى التطوير، وهو ما يمكن أن يقدمه جيل الشباب بما يحمله من أفكار جديدة وقدرات فكرية كبيرة.

وأشار إلى أنّ الجيل الشاب في لبنان أثبت وعيه السياسي وقدرته على التغيير، مشيرًا إلى أن هذا الجيل كان حاضرًا في محطات مفصلية من تاريخ البلاد، بدءًا من تحركات عام 2005 وصولًا إلى أحداث 17 تشرين، وهو ما يؤكد امتلاكه الوعي الكافي لإحداث تغيير حقيقي داخل المؤسسات الدستورية وخارجها.

وأوضح سامي فتفت، أن لبنان يعاني منذ سنوات من ظاهرة هجرة العقول، معتبرًا أن تصدير الأدمغة يعكس امتلاك اللبنانيين قدرات كبيرة، لكنه في الوقت نفسه خسارة للبلد. 

وأشار إلى أن جيله نشأ في نهاية الحرب الأهلية، ودخل مرحلة إعادة الإعمار، ثم واجه لاحقًا أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة حالت دون عيش حياة مستقرة. 

لبنان برلماني برلماني لبناني بيروت اخبار التوك شو

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

"جسور الخير": الإمارات تطلق مبادرة استراتيجية لدعم الرعاية الصحية في السودان

جسور الخير.. الإمارات تطلق مبادرة استراتيجية لدعم الرعاية الصحية في السودان

أرشيفية

الأردن تهنئ ليبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلالها

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

