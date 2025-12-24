تونسية تدخل لبنان وتختفي بعد مغادرتها المطار

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مواطنة تونسية دخلت لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وفُقِد أثرها منذ مغادرتها المطار، و عمّمت قوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة خويلدة سلمي.







إشارة القضاء

وجاء في البلاغ: " بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة خويلدة سلمي (مواليد عام 1988، تحمل الجنسيتين التونسية والألمانية)، التي دخلت إلى لبنان بتاريخ 11-11-2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وفُقِدَ أثرها منذ خروجها من المطار".





وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها، الاتصال فوراً بأقرب مركز أمني للمساعدة في كشف مصيرها.