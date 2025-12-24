وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٢٤ ديسمبر، بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع قطاعات الوزارة المختلفة ولمتابعة الجهود المبذولة في تعزيز نشاط الدبلوماسية الثقافية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية البعد الثقافي في العمل الدبلوماسي، منوها إلى مسئولية القطاع الثقافي في تعزيز وتنشيط الحضور المصري في الفعاليات والأنشطة الثقافية الدولية، وإبراز ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع ثقافي وعمق حضاري، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية ودعم المصالح الوطنية في الخارج.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والأجنبية، وكذلك مع مراكز الأبحاث الدولية.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع الطلبة المصريين الدارسين في الخارج، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.

كما أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وتعزيز التعاون القائم مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، موجهاً السفارات المصرية في الخارج بمواصلة اتصالاتها المكثفة مع سلطات دول الاعتماد لاسترداد الآثار المصرية المهربة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الإرث الحضاري المصري.

كما نوه وزير الخارجية إلى أهمية تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية دورية تسهم في الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين، وإبراز التنوع الكبير الذي تتمتع به المقاصد السياحية المصرية.