مصدر تركي: وزير الخارجية أنقرة يلتقي بمسؤولين من حماس

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التقى اليوم الأربعاء بمسؤولين من المكتب السياسي لحركة حماس في أنقرة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة والمضي قدماً بالاتفاق إلى مرحلته الثانية.

وأضاف المصدر أن مسؤولي حماس أبلغوا فيدان بأنهم قد استوفوا متطلباتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن استمرار إسرائيل في استهداف غزة يهدف إلى منع الاتفاق من الانتقال إلى المرحلة التالية.

كما أشار المصدر إلى أن أعضاء حماس أكدوا أيضاً أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، وأن هناك حاجة ماسة إلى سلع مثل الأدوية ومعدات الإسكان والوقود.