أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تستقر قبيل عطلات عيد الميلاد وسط تداولات محدودة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ

استقرت تداولات الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، عند مستويات محدودة، بعد إغلاقها عند أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض حجم التداول بسبب قصر مدة الجلسة بمناسبة موسم العطلات.


واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 588.93 نقطة، وسط توقعات باستمرار ضعف النشاط مع إغلاق بعض الأسواق أو عملها لساعات أقل عشية عيد الميلاد.


وعقدت بورصات أمستردام وبروكسل وباريس جلسات نصف يوم، بينما أغلقت البورصات في ألمانيا وميلانو.


وسجل مؤشر ستوكس 600 أعلى مستوياته أمس الثلاثاء بدعم أسهم الرعاية الصحية بعد موافقة "نوفو نورديسك" على حبوب لإنقاص الوزن، كما عززت بيانات النمو القوي للاقتصاد الأمريكي الثقة في السوق.


وخلال جلسة اليوم، دعمت أسهم السلع الأساسية السوق، مع ارتفاع أسهم الطاقة 0.4% مدفوعة بصعود أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، وارتفع سهم بي.بي 1% بعد بيع حصة 65% في شركة كاسترول مقابل نحو 6 مليارات دولار.


كما ارتفعت أسهم قطاع التعدين 0.1% بدعم صعود أسعار المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية، وسط نشاط قوي في أسواق المعادن.

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

الإفتاء: التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

دار الإفتاء تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

