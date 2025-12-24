الأسهم الأوروبية تستقر قبيل عطلات عيد الميلاد وسط تداولات محدودة

استقرت تداولات الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، عند مستويات محدودة، بعد إغلاقها عند أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض حجم التداول بسبب قصر مدة الجلسة بمناسبة موسم العطلات.



واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 588.93 نقطة، وسط توقعات باستمرار ضعف النشاط مع إغلاق بعض الأسواق أو عملها لساعات أقل عشية عيد الميلاد.



وعقدت بورصات أمستردام وبروكسل وباريس جلسات نصف يوم، بينما أغلقت البورصات في ألمانيا وميلانو.



وسجل مؤشر ستوكس 600 أعلى مستوياته أمس الثلاثاء بدعم أسهم الرعاية الصحية بعد موافقة "نوفو نورديسك" على حبوب لإنقاص الوزن، كما عززت بيانات النمو القوي للاقتصاد الأمريكي الثقة في السوق.



وخلال جلسة اليوم، دعمت أسهم السلع الأساسية السوق، مع ارتفاع أسهم الطاقة 0.4% مدفوعة بصعود أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، وارتفع سهم بي.بي 1% بعد بيع حصة 65% في شركة كاسترول مقابل نحو 6 مليارات دولار.



كما ارتفعت أسهم قطاع التعدين 0.1% بدعم صعود أسعار المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية، وسط نشاط قوي في أسواق المعادن.