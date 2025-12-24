قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أسعار القمح تواصل الصعود عالميًا بفعل تنامي مخاطر الإمدادات

القمح
القمح
أ ش أ

ارتفعت العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو، اليوم "الأربعاء"، للجلسة الخامسة على التوالي، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل الماضي، مدفوعة بتنامي مخاطر الإمدادات في منطقة البحر الأسود، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالطقس في مناطق الإنتاج الرئيسية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤولين أوكرانيين بأن الاستهداف الروسي لعدد من مدن بلادهم ألحق أضرارا جسيمة بمنشآت الطاقة والمواني في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، بما في ذلك مرافق تصدير الحبوب.

وارتفع سعر القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 0.7% ليصل إلى 5.2075 دولار أمريكي للبوشل، وتعد "البوشل" وحدة قياس في تجارة الحبوب. 

تأتي هذه التطورات في إطار وتيرة متصاعدة من الضربات المتبادلة التي طالت بنى تحتية حيوية في كلا البلدين، ما يزيد من احتمالات تعطل سلاسل التوريد في واحدة من أهم مناطق تصدير القمح والزيوت الغذائية على مستوى العالم.

وتُعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية عالميا، ويثير احتدام الصراع بينهما مخاوف متزايدة في الأسواق من اضطرابات محتملة في الإمدادات، قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار خلال الربع الأول من عام 2026، لا سيما في ظل اعتماد العديد من الدول على واردات المنطقة.

وفي الوقت ذاته، تشهد مناطق زراعة القمح في الولايات المتحدة اتساع رقعة الجفاف، بالتزامن مع موجة دفء قياسية تضرب السهول الوسطى والجنوبية.

وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن الطقس الجاف يترافق مع درجات حرارة غير مسبوقة في ولايات الحزام القمحي، فيما توقعت شركة "فايسالا" المتخصصة في التنبؤات المناخية استمرار نقص الرطوبة خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز المخاوف من تراجع جودة المحصول أو تأخر نموه في المناطق الشمالية والجنوبية على حد سواء.

ارتفعت العقود الآجلة للقمح بورصة شيكاغو منطقة البحر الأسود مناطق الإنتاج الرئيسية وارتفع سعر القمح

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

