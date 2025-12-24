أسعار القمح تواصل الصعود عالميًا بفعل تنامي مخاطر الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو، اليوم "الأربعاء"، للجلسة الخامسة على التوالي، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل الماضي، مدفوعة بتنامي مخاطر الإمدادات في منطقة البحر الأسود، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالطقس في مناطق الإنتاج الرئيسية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤولين أوكرانيين بأن الاستهداف الروسي لعدد من مدن بلادهم ألحق أضرارا جسيمة بمنشآت الطاقة والمواني في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، بما في ذلك مرافق تصدير الحبوب.

وارتفع سعر القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 0.7% ليصل إلى 5.2075 دولار أمريكي للبوشل، وتعد "البوشل" وحدة قياس في تجارة الحبوب.

تأتي هذه التطورات في إطار وتيرة متصاعدة من الضربات المتبادلة التي طالت بنى تحتية حيوية في كلا البلدين، ما يزيد من احتمالات تعطل سلاسل التوريد في واحدة من أهم مناطق تصدير القمح والزيوت الغذائية على مستوى العالم.

وتُعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية عالميا، ويثير احتدام الصراع بينهما مخاوف متزايدة في الأسواق من اضطرابات محتملة في الإمدادات، قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار خلال الربع الأول من عام 2026، لا سيما في ظل اعتماد العديد من الدول على واردات المنطقة.

وفي الوقت ذاته، تشهد مناطق زراعة القمح في الولايات المتحدة اتساع رقعة الجفاف، بالتزامن مع موجة دفء قياسية تضرب السهول الوسطى والجنوبية.

وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن الطقس الجاف يترافق مع درجات حرارة غير مسبوقة في ولايات الحزام القمحي، فيما توقعت شركة "فايسالا" المتخصصة في التنبؤات المناخية استمرار نقص الرطوبة خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز المخاوف من تراجع جودة المحصول أو تأخر نموه في المناطق الشمالية والجنوبية على حد سواء.