قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة: الانتهاء من كافة أعمال برج LD06 قريبا

خلال تفقد برج LD06 بالعلمين
خلال تفقد برج LD06 بالعلمين
ايمن محمود

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح خطة تشغيل برج LD06 وبقية المشروعات المرتبطة بالمدينة.

جاء ذلك  خلال استقبال رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة للمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، خلال زيارته التفقدية لمتابعة سير العمل واستعدادات خطة التشغيل بعدد من المشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس محمد خليل والمهندس عبد العزيز سليمان، نائبي رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد مغاربة مدير عام الكهرباء، والمهندس سعد ياسين معاون رئيس الجهاز، ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، وأحمد عبد الناصر نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركة المنفذة.

متابعة خطة التشغيل 
أوضح الدكتور محمد خلف الله أن الجولة شملت تفقد برج LD06 لمتابعة استعدادات خطة التشغيل، حيث شملت أعمال الكهروميكانيكا، والبوديوم، والجراج، والمطعم البانوراما، إلى جانب متابعة موقف تسكين الوحدات التي سيتم تسليمها للمواطنين، والتأكد من توفير كامل احتياجات السكان لضمان جاهزية البرج ضمن خطة تشغيل المدينة.

الإسراع في نهو الأعمال 
وأضاف رئيس الجهاز أنه خلال الجولة تم التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالحماية المدنية، وتجهيز الجراج والمطعم والبنية الأساسية الأخرى، بما يسهم في تمهيد الطريق لتسليم الوحدات للمواطنين ضمن خطة التشغيل، وضمان توفير الخدمات اللازمة للسكان وفق أعلى معايير الجودة.

مراجعة أنظمة التشغيل

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على متابعة استعدادات خطة التشغيل بالبرج والمنظومة العامة للمدينة، ومراجعة كافة الأنظمة والإجراءات لضمان انتظام الخدمات للمواطنين.

الالتزام بالتوقيتات 
كما أشاد بمستوى الأعمال المنفذة بالمشروع، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية والتنسيق المستمر بين الإدارات، لضمان جاهزية المشروعات لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للمدينة.

 نسبة الإنجاز 90%
وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بأعمال برج LD06 بلغت 90%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الكهروميكانيكا إلى 87%، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ واستعداد المشروع للتشغيل.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات لخطة تشغيل المدينة وتسليم الوحدات للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الالتزام بتقديم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ترشيحاتنا

الإعلامي أحمد موسى

رأيي ثابت ولم يتغير.. أحمد موسى: حذرت من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية

الإعلامي أحمد موسى

تعديلات قانون المرور.. بث مباشر .. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

المرور

اللواء مدحت قريطم: غرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطرق

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد