الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

أسماء عبد الحفيظ

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهلهأحيانًا يرسل لنا الجسم إشارات تحذيرية واضحة، لكننا نتجاهلها أو نفسرها بشكل خاطئ. 

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

من بين هذه الإشارات، علامة جسدية واحدة قد تكشف نقص فيتامين مهم وخطير، وقد يكون إهمالها سببًا في مضاعفات صحية كبيرة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

الإرهاق المستمر أكثر من مجرد تعب

إذا كنت تشعر بالإرهاق طوال الوقت رغم النوم الجيد، فقد لا يكون السبب ضغط العمل فقط. الإرهاق المزمن يُعد من أبرز العلامات على نقص فيتامينات أساسية، وعلى رأسها فيتامين D، فيتامين B12، والحديد.

لماذا يعتبر نقص الفيتامينات خطرًا؟

الفيتامينات ليست مجرد مكملات، بل عناصر أساسية تدخل في وظائف حيوية مثل:

  • إنتاج الطاقة
  • دعم الجهاز المناعي
  • صحة الأعصاب
  • تكوين خلايا الدم
  • أي خلل في مستوياتها قد يؤثر على الجسم بالكامل.

نقص فيتامين D: الخطر الصامت

فيتامين D من أكثر الفيتامينات التي يعاني الناس من نقصها، خاصة النساء. من علاماته:

  • التعب والإجهاد
  • آلام العضلات والعظام
  • تقلب المزاج
  • ضعف المناعة

الخطورة تكمن في أن نقصه لفترات طويلة قد يزيد خطر هشاشة العظام والاكتئاب.

نقص فيتامين B12: عندما يتأثر العقل والجسد

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله 

الشعور بالخمول، التنميل في الأطراف، ضعف التركيز، والصداع المتكرر قد تكون إشارات واضحة لنقص فيتامين B12، وهو ضروري لصحة الأعصاب والدماغ. إهمال نقصه قد يؤدي إلى مشاكل عصبية طويلة الأمد.

نقص الحديد: التعب الشائع بين النساء

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله 

الدوخة، شحوب الوجه، ضيق التنفس، وتساقط الشعر من العلامات الشائعة لنقص الحديد، خاصة لدى النساء بسبب فقدان الدم الشهري. الإرهاق هنا لا يزول بالراحة، بل يستمر ويزداد.

متى يجب القلق؟

إذا استمر الشعور بالتعب أكثر من أسبوعين دون سبب واضح، أو صاحبه أعراض مثل:

  • تساقط شعر غير طبيعي
  • آلام عضلية
  • تقلبات مزاجية
  • ضعف التركيز

فهنا يجب إجراء تحاليل دم وعدم الاكتفاء بالتخمين.

هل يمكن تعويض النقص بالطعام فقط؟

في بعض الحالات نعم، عبر نظام غذائي متوازن، لكن في حالات النقص الشديد يكون اللجوء إلى المكملات تحت إشراف طبي ضروريًا لتجنب الجرعات الزائدة أو التداخلات الدوائية.

