في تطور صحي أثار قلق متابعيه، ظهر الفنان المصري إدوارد مؤخرًا وهو جالس على كرسي متحرك داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة، ما دفع الجمهور للتساؤل حول وضعه الصحي الحقيقي.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان ، أن سبب دخوله المستشفى تعرضه لالتواء بسيط في القدم خلال تصوير أحد المشاهد في أعماله الدرامية الأخيرة، ورغم أن الإصابة بسيطة، إلا أنها استدعت الراحة والعلاج الطبيعي لتجنب أي مضاعفات محتملة.



قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

أسباب الإصابة والعلاج

أوضح الأطباء، أن التواء القدم شائع بين الفنانين الذين يحتاجون للحركة المستمرة أثناء التصوير، ويمكن أن ينتج عن:

هبوط القدم بشكل خاطئ

أرضية غير مستقرة أثناء الحركة

ضغط مفاجئ على الكاحل

علاج التواء القدم

ويتم علاج هذا النوع من الإصابات عادةً عبر:

الراحة التامة لعدة أيام

كمادات الثلج لتقليل التورم

أدوية مضادة للالتهاب ومسكنات الألم عند الحاجة

جلسات العلاج الطبيعي لتقوية العضلات والأربطة

ارتداء أحذية داعمة للكاحل خلال المشي أو التصوير

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل استشارى جراحات العمود الفقرى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن معظم الحالات تتحسن تمامًا خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مع الالتزام بتعليمات العلاج الطبيعي وتجنب الإجهاد المبكر للقدم.

ردود الفعل والتفاعل

أثار هذا الظهور موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل، حيث أعرب الجمهور عن قلقه ودعمه لإدوارد، وتمنى له الشفاء السريع والعودة إلى نشاطه الفني المعتاد.

وأشار بعض المعجبين إلى أنهم لاحظوا تغيّرًا في حركته خلال الأسابيع الماضية، لكنهم لم يعرفوا السبب حتى هذا الإعلان.