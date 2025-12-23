قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهالي يساعدون رجال الإنقاذ البري.. أول صورة من موقع انهيار عقار إمبابة
الجيش الإيراني: جاهزون بقدراتنا البحرية والبرية والصاروخية لمواجهة أي سيناريو
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الاكتناز القهري.. اضطراب نفسي يملأ المنازل بالأشياء التالفة

الاكتناز القهري
الاكتناز القهري
ريهام قدري

الاكتناز القهري من الاضطرابات النفسية الصعبة، ويعاني المصابون به من فقدان القدرة على التخلّي عن أي شيء يمتلكونه، مهما كان بلا قيمة أو تالفًا.

 ويصف أخصائيو الطب النفسي الحالة بأنها تتجاوز مجرد الكسل أو البخل، فهي اضطراب حقيقي يحتاج إلى تشخيص وعلاج متخصص.


تظهر أعراض الاكتناز القهري في تراكم الأشياء في المنازل، مثل الملابس القديمة، الجرائد، الأكياس البلاستيكية، العلب الفارغة، وحتى الأشياء التي لا قيمة لها عمليًا. 

وعند محاولة أحدهم التخلص من هذه الأشياء، يشعر المصاب بقلق شديد وتوتر أو حتى غضب، ويصر على الاحتفاظ بها قائلاً أحيانًا: "سيبها.. يمكن نحتاجها بعدين".


ويشير الخبراء إلى أن المصاب بالاكتناز القهري غالبًا ما يكون واعيًا بالمشكلة، ويشعر بالانزعاج منها، لكنه غير قادر على السيطرة على سلوكه.

 كما أن التعلق المفرط بالأشياء قد يؤثر سلبًا على حياة الأسرة، العلاقات الاجتماعية، والنظافة العامة في المنزل.


ويضيف الأخصائيون أن الاكتناز القهري يرتبط أحيانًا باضطرابات أخرى مثل القلق والاكتئاب، وأن العلاج يعتمد على الجلسات النفسية العلاجية السلوكية المعرفية، وفي بعض الحالات قد يلجأ الطبيب إلى الأدوية التي تساعد على تقليل القلق وتحسين السيطرة على السلوك.


وأكدت الدراسات الحديثة أن التوعية المبكرة والكشف المبكر عن هذه الحالة يساعد في تقليل تأثيرها على حياة المصاب وأسرته، ويزيد فرص التعافي بشكل فعال.

الاكتناز القهري الاكتناز اكتناز قهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

دعاء مكتوب يفتح الأبواب المغلقة وييسر الرزق

دعاء مكتوب يفتح الأبواب المغلقة وييسر الرزق.. احرص عليه في هذا التوقيت

واقعة فتاة الشرقية أثناء تعرضها لضرب من أعمامها

بعد واقعة فتاة الشرقية .. الإفتاء توضح حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية

حكم صيام يوم الجمعة في رجب منفردًا

حكم صيام يوم الجمعة في رجب منفردًا .. دار الإفتاء توضح

بالصور

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد