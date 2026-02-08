قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني

حسام حسن
حسام حسن
عبدالحكيم أبو علم

عامان على تولي العميد منصب المدير الفني لمنتخب مصر حيث أعلن إتحاد الكره تكليف حسام حسن بالمهمة في السادس من فبراير 2024، ، ليبدأ المشوار كقائد يعرف جيدًا أن الزمن لا يمنح هدايا مجانية.. دخل ومعه جهاز على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية والإدارية والطبية، تشكّل على فكرة واحدة وهى أن المنتخب لا يُدار بفرد، بل بفريق ، فظهر معه إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب، عيناً لا تنام عن التفاصيل،

و على أرض الملعب، تحولت الأيام إلى أرقام ، لكنها أرقام تنبض بالحكاية وتحكى المشوار عن منظومة احترقت من أجل تصدير الفرحة للمصريين واحترفت العمل في صمت.

بدأ العميد المشوار وفي يده مشروع، وعلى كتفيه تاريخ، وفي عينيه إصرار لا يهادن.

عامان كاملان، أو إذا شئنا الدقة 733 يومًا، لم تكن مجرد أرقام ، بل رحلة شاقة بين شكوك البداية ورهانات الاستمرارية ، بين ميراث ثقيل وطموح لا يعرف أنصاف الحلول.

خاض منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 26 مباراة، لم يتعامل معها كأرقام في سجل، بل كمحطات لإعادة تعريف المنتخب، بحثاً عن هوية اختفت فى ظروف غامضة!.

21 مواجهة رسمية كان فيها الامتحان الحقيقي، و5 مباريات ودية لم تكن للوجاهة، بل للبحث والتنقيب والتجريب.

وكانت النتيجة ، 16 انتصارًا تؤكد أن المنتخب عاد ليعرف طريق الفوز، 7 تعادلات لم تكن كلها فقدان نقاط، بل أحيانًا كسب شخصية، و3 هزائم فقط، لم تكسر المشروع، بل أصقلته.

على مستوى الأهداف، لم يكن المنتخب فريقًا عشوائيًا بل بالعكس.. سجّل 38 هدفًا، بمعدل تهديف يعكس تنوع الحلول، واستقبل 17 هدفًا، وهو رقم يكشف توازنًا دفاعيًا افتقده المنتخب طويلًا، لكن الأهم لم يكن في الأرقام وحدها، بل في الإنجازات الحاسمة .. تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية دون خسارة، وصعد إلى كأس العالم دون أن يعرف طعم الهزيمة، ثم بلغ المربع الذهبي للأمم الأفريقية، في وقت كان فيه الشك أعلى من سقف التوقعات.

حسام حسن لم يبنِ منتخبًا يعتمد على اسم واحد، رغم أن الأسماء الكبيرة كانت حاضرة، بل كان التنوع هدفاً والحلول مكسباً.

محمد صلاح تصدّر المشهد بـ 11 هدفًا، وخلفه تريزيجيه بـ 6 أهداف، ثم عمر مرموش بـ 5 أهداف، ثلاثي يعكس مزيج الخبرة والسرعة والحسم.

لكن الرجل لم يكن أسير النجوم، بدليل أن 47 لاعبًا ارتدوا قميص المنتخب في عهده، في رسالة واضحة: الباب مفتوح، والميدان هو الفيصل.

ومن بين هؤلاء، منح حسام حسن الفرصة الدولية الأولى لوجوه جديدة، آمن بأنها قادرة على حمل الشعار منهم أسامة فيصل، صلاح محسن، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عيد، خالد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، مصطفى شوبير، ومحمد شحاتة، وجيل كامل تذوق طعم المباريات الدولية لأول مرة، لا كمجاملة، بل كخيار فني.

خلال 733 يومًا، لم يكن حسام حسن مدرب نتائج فقط، بل مدرب استعادة ثقة..ثقة لاعب في نفسه، وثقة جمهور في منتخب، وثقة منتخب في أنه قادر على المنافسة لا المشاركة.

قد يختلف الناس على الأسلوب، وقد يتجادلون حول التفاصيل، لكن الأكيد أن حسام حسن، خلال عامين، لم يمر مرور الكرام، بل ترك أثرًا، ورقمًا، وحكاية تستحق أن تُروى.. ولا يزال المشوار طويلاً ولازالت الحكاية مفتوحة.

حسام حسن المنتخب المصري كرة قدم بطولة الدوري منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

وزارة البترول والثروة المعدنية

وفد وزارة البترول يبحث التعاون مع مستثمري التعدين فى مؤتمر إندابا

جانب من مشاركة رئيس الرقابة المالية

الرقابة المالية: قفزات في أعداد المستثمرين وصناديق الاستثمار البسيطة

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد