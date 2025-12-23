قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
الديك الرومي لرأس السنة.. طريقة سهلة ولذيذة لإبهار عائلتك

الديك الرومي
الديك الرومي
ريهام قدري

مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة، يزداد الإقبال على إعداد أطباق العزومات المميزة، وعلى رأسها الديك الرومي الذي يعد رمزًا للولائم والأعياد، لما له من مذاق غني وطري يسعد العائلة في ليلة الاحتفال.

المكونات:
ديك رومي كامل (2–3 كجم تقريبا)
4–5 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2–3 فصوص ثوم مهروس
عصير ليمونة واحدة
بهارات مشكلة: بابريكا، روزماري، زعتر، كركم (اختياري)
خضار للتقديم أو التحميص: جزر، بطاطس، كوسة، بصل
مرقة دجاج أو ماء (حوالي كوب)
طريقة التحضير:
تحضير الديك الرومي:
اغسلي الديك الرومي جيدًا وجففيه بورق مطبخ.
افركيه من الداخل والخارج بالملح والفلفل والبهارات.
تحضير التتبيلة:
اخلطي الزيت أو الزبدة مع الثوم المهروس وعصير الليمون والبهارات.
ادهني الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج بالخليط.
حشو الديك (اختياري):
يمكن حشو الديك بخليط من خضار مقطعة (جزر، بصل، كرفس) أو تفاح، أو تركه فارغ.
التحضير للفرن:
ضعي الديك في صينية فرن كبيرة.
أضيفي حوله الخضار المقطعة.
صبي كوب من مرقة الدجاج أو ماء أسفل الصينية لتجنب الجفاف.
الطهي:
سخني الفرن على درجة حرارة 180–190° مئوية.
غطي الديك بورق ألمنيوم في البداية.
اخبزيه لمدة ساعتين تقريبًا (حسب حجم الديك)، مع إزالة الورق آخر نصف ساعة ليأخذ لون ذهبي.
يمكن دهنه ببعض من الزيت أو الزبدة كل نصف ساعة ليكون لامع وطري.
التقديم:
اتركي الديك يهدأ 10 دقائق قبل التقطيع.
قدميه مع الخضار المشوية أو بطاطس مهروسة أو صوص مرق الدجاج.

