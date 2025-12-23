الديك الرومي لرأس السنة.. طريقة سهلة ولذيذة لإبهار عائلتك

مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة، يزداد الإقبال على إعداد أطباق العزومات المميزة، وعلى رأسها الديك الرومي الذي يعد رمزًا للولائم والأعياد، لما له من مذاق غني وطري يسعد العائلة في ليلة الاحتفال.

المكونات:

ديك رومي كامل (2–3 كجم تقريبا)

4–5 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2–3 فصوص ثوم مهروس

عصير ليمونة واحدة

بهارات مشكلة: بابريكا، روزماري، زعتر، كركم (اختياري)

خضار للتقديم أو التحميص: جزر، بطاطس، كوسة، بصل

مرقة دجاج أو ماء (حوالي كوب)

طريقة التحضير:

تحضير الديك الرومي:

اغسلي الديك الرومي جيدًا وجففيه بورق مطبخ.

افركيه من الداخل والخارج بالملح والفلفل والبهارات.

تحضير التتبيلة:

اخلطي الزيت أو الزبدة مع الثوم المهروس وعصير الليمون والبهارات.

ادهني الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج بالخليط.

حشو الديك (اختياري):

يمكن حشو الديك بخليط من خضار مقطعة (جزر، بصل، كرفس) أو تفاح، أو تركه فارغ.

التحضير للفرن:

ضعي الديك في صينية فرن كبيرة.

أضيفي حوله الخضار المقطعة.

صبي كوب من مرقة الدجاج أو ماء أسفل الصينية لتجنب الجفاف.

الطهي:

سخني الفرن على درجة حرارة 180–190° مئوية.

غطي الديك بورق ألمنيوم في البداية.

اخبزيه لمدة ساعتين تقريبًا (حسب حجم الديك)، مع إزالة الورق آخر نصف ساعة ليأخذ لون ذهبي.

يمكن دهنه ببعض من الزيت أو الزبدة كل نصف ساعة ليكون لامع وطري.

التقديم:

اتركي الديك يهدأ 10 دقائق قبل التقطيع.

قدميه مع الخضار المشوية أو بطاطس مهروسة أو صوص مرق الدجاج.