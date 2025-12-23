قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

أسماء عبد الحفيظ

يلجأ كثير من الرجال إلى تناول أدوية يومية لعلاج الصداع، ضغط الدم، أو القلق، دون أن يخطر ببالهم أن بعض هذه الأدوية قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على الرغبة الجنسية.


الأطباء يؤكدون أن ضعف الرغبة لا يكون دائمًا مشكلة نفسية أو مرتبطة بالعمر، بل قد يكون عرضًا جانبيًا لأدوية شائعة يتناولها الرجل بانتظام، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

مسكنات الألم راحة مؤقتة وتأثير خفي
يعتبر الإفراط في استخدام مسكنات الألم، خاصة القوية منها، من أكثر الأخطاء انتشارًا.
بعض المسكنات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ما يقلل الإحساس والاستجابة الجنسية عند الاستخدام المتكرر. كما أن الاستخدام المزمن قد يؤثر على التوازن الهرموني، خاصة إذا تم تناولها دون استشارة طبية.

الخبراء يحذرون من الاعتماد اليومي على المسكنات لعلاج آلام بسيطة، لأن ذلك قد ينعكس على الأداء والرغبة مع الوقت.
أدوية الضغط والقلب
أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم ضرورية للحفاظ على صحة القلب، لكن بعض أنواعها قد تؤثر على القدرة والرغبة الجنسية لدى الرجال.


آلية التأثير ترجع إلى تقليل تدفق الدم أو التأثير على الإشارات العصبية المرتبطة بالإثارة.
ورغم ذلك، يشدد الأطباء على عدم التوقف عن أدوية الضغط نهائيًا، بل مراجعة الطبيب لتعديل النوع أو الجرعة عند ظهور أي أعراض جنسية.
أدوية الاكتئاب والقلق
تلعب أدوية الاكتئاب دورًا مهمًا في تحسين الصحة النفسية، لكنها من أكثر الأدوية المرتبطة بانخفاض الرغبة الجنسية لدى بعض الرجال.
هذه الأدوية تؤثر على النواقل العصبية المسؤولة عن المزاج والمتعة، ما قد ينعكس على الرغبة الجنسية حتى مع تحسن الحالة النفسية.
الأطباء يؤكدون أن الأثر يختلف من شخص لآخر، وأن هناك بدائل دوائية قد تكون أقل تأثيرًا عند إبلاغ الطبيب بالمشكلة.
أدوية الحساسية ونزلات البرد

قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن بعض أدوية الحساسية ونزلات البرد تحتوي على مواد تقلل تدفق الدم وتسبب جفاف الأغشية المخاطية، ما قد يؤثر مؤقتًا على الأداء والرغبة الجنسية.
الاستخدام المتكرر، خاصة دون داعٍ طبي، قد يجعل هذا التأثير أكثر وضوحًا.
أدوية المعدة والقرحة
بعض الأدوية المستخدمة لفترات طويلة لعلاج الحموضة أو قرحة المعدة قد تؤثر بشكل غير مباشر على امتصاص بعض المعادن والفيتامينات المهمة للصحة الجنسية، مثل الزنك والمغنيسيوم.
نقص هذه العناصر قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة والرغبة مع الوقت.


ماذا يفعل الرجل؟


يشدد الأطباء على أن ضعف الرغبة الجنسية ليس سببًا لإيقاف الدواء من تلقاء نفسه، لأن ذلك قد يعرض الصحة العامة للخطر.
الخطوة الصحيحة هي:
مراجعة الطبيب المختص عند ملاحظة أي تغير
عدم زيادة الجرعات دون استشارة
إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية المستخدمة
الاهتمام بنمط الحياة الصحي والنوم الجيد

