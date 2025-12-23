قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفكار بسيطة وأنيقة لتزيين سفرة رأس السنة في المنزل

رأس للسنة
رأس للسنة
ريهام قدري

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبحث كثير من الأسر عن أفكار مبتكرة لتزيين سفرة العشاء بطريقة أنيقة وبتكلفة بسيطة، تضفي أجواءً احتفالية مميزة داخل المنزل دون الحاجة لمصاريف كبيرة.


وينصح خبراء الديكور بالاعتماد على ألوان محددة لا تزيد عن ثلاثة، مثل الذهبي مع الأبيض أو الفضي مع الأزرق الغامق، لإضفاء لمسة فخامة وهدوء على السفرة، مع استخدام مفرش سادة وإضافة رانر في المنتصف لإبراز الشكل النهائي.


كما يُفضل الاهتمام بمنتصف السفرة، من خلال وضع شموع بأطوال مختلفة أو فازة ورد بسيط، مع تجنب الزحام حتى لا يعيق تقديم الطعام. وتلعب الإضاءة دورًا أساسيًا في إبراز جمال الترتيب، خاصة باستخدام الشموع الصغيرة أو الإضاءة الخافتة.
أما الأطباق والمائدة، فيُنصح بتنسيقها بشكل متناسق، مع طي المناديل بطريقة أنيقة وربطها بخيط ذهبي أو حلقة معدنية، وإضافة لمسة شخصية مثل كروت تحمل عبارة Happy New Year أو رقم السنة الجديدة.
وأكد الخبراء أن اللمسات البسيطة مثل البالونات الشفافة، أو زينة النجوم، أو ترتيب الكاسات بطريقة مميزة، كفيلة بتحويل السفرة إلى مساحة احتفالية جذابة، دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة.

 الأهم هي البساطة والراحة، ليكون الاحتفال برأس السنة مناسبة دافئة تجمع العائلة في أجواء مليئة بالبهجة والتفاؤل بالعام الجديد.

رأس السنة سفرة رأس السنة حفلة رأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

شوبير

تعليق قوي من شوبير على بيان النيابة حول وفاة السباح

منتخب مصر

صراع الصدارة يشتعل في مجموعة مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

سيراميكا كليوباترا

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وأبو قير في دور الـ 32 بكأس مصر

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد