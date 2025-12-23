أفكار بسيطة وأنيقة لتزيين سفرة رأس السنة في المنزل

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبحث كثير من الأسر عن أفكار مبتكرة لتزيين سفرة العشاء بطريقة أنيقة وبتكلفة بسيطة، تضفي أجواءً احتفالية مميزة داخل المنزل دون الحاجة لمصاريف كبيرة.



وينصح خبراء الديكور بالاعتماد على ألوان محددة لا تزيد عن ثلاثة، مثل الذهبي مع الأبيض أو الفضي مع الأزرق الغامق، لإضفاء لمسة فخامة وهدوء على السفرة، مع استخدام مفرش سادة وإضافة رانر في المنتصف لإبراز الشكل النهائي.



كما يُفضل الاهتمام بمنتصف السفرة، من خلال وضع شموع بأطوال مختلفة أو فازة ورد بسيط، مع تجنب الزحام حتى لا يعيق تقديم الطعام. وتلعب الإضاءة دورًا أساسيًا في إبراز جمال الترتيب، خاصة باستخدام الشموع الصغيرة أو الإضاءة الخافتة.

أما الأطباق والمائدة، فيُنصح بتنسيقها بشكل متناسق، مع طي المناديل بطريقة أنيقة وربطها بخيط ذهبي أو حلقة معدنية، وإضافة لمسة شخصية مثل كروت تحمل عبارة Happy New Year أو رقم السنة الجديدة.

وأكد الخبراء أن اللمسات البسيطة مثل البالونات الشفافة، أو زينة النجوم، أو ترتيب الكاسات بطريقة مميزة، كفيلة بتحويل السفرة إلى مساحة احتفالية جذابة، دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة.

الأهم هي البساطة والراحة، ليكون الاحتفال برأس السنة مناسبة دافئة تجمع العائلة في أجواء مليئة بالبهجة والتفاؤل بالعام الجديد.