رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
رشا عوني

مع برودة الأجواء واستقبال فصل الشتاء، يفضل الجميع تناول المشروبات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم وتعديل المزاج، ولا يخلو اليوم من كوب النسكافيه المفضل للجميع صباحاً.

ويبحث الكثير عن طريقة عمل النسكافيه في البيت بشكل احترافي يتفوق على النسكافيه الجاهز.

طريقة عمل النسكافيه في البيت 

طريقة عمل النسكافيه في البيت 

المكونات: 

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان “أي نوع مفضل لديك”. 

ملعقة سكر (حسب الرغبة).

كوب حليب ساخن.

ماء مغلي. 

طريقة عمل النسكافيه في البيت 

في كوب نضيف النسكافيه وقطرات من الماء ونقوم بخفقه جيداً باستخدام ملعقة أو مضرب النسكافيه المخصص. 

وبعد أن نحصل على رغوة النسكافيه، يتم إضافة الحليب على الرغوة، ويمكن إضافة الكوب بالكامل حليب أو نصف حليب ونصف ماء حسب الرغبة. 

طريقة عمل رغوة النسكافيه 

لعمل كمية وفيرة من رغوة النسكافيه وتخزينها، نحتاج لـ نصف كوب من القهوة سريعة الذوبان، ونخففه بربع كوب ماء ساخن، ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على كريمة رغوة جاهزة.

طريقة عمل رغوة النسكافيه

تخزين رغوة النسكافيه 

وعند التخزين يمكن وضعها في علبة بلاستيكية والاحتفاظ بها في الفريزر لفترة طويلة، ونأخذ منها يومياً ملعقة كبيرة لعمل النسكافيه في دقيقة مع إضافة الحليب والماء. 

طريقة عمل رغوة النسكافيه

طريقة عمل النسكافيه بالقرفة 

من النكهات المميزة التي يمكن إضافتها للنسكافيه هي القرفة، فيمكنك خفق القهوة مع السكر، وبعد الحصول على رغوة النسكافيه أضيفي الحليب ثم أضيفي رشة قرفة على الوجه لإضافة طعم مميز. 

طريقة عمل النسكافي بالقرفة

طريقة عمل النسكافيه 3 في واحد 

المكونات: 

نصف كوب قهوة (أي نوع تفضله).

نصف كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر مطحون (الكمية حسب الرغوة). 

كيس كريم شانتيه جاهز. 

الطريقة:

في وعاء نظيف يتم إضافة المكونات الجافة على بعض وتقلبيها جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس وحفظه في مكان بارد. 

وعند الاستخدام يتم أخذ ملعقة من الخليط وإضافتها إلى كوب من الماء الساخن للحصول على كوب نسكافيه ٣ في ١ مثل الجاهز لكن أكثر أمانا وبمكونات مضمونة في المنزل. 

طريق عمل النسكافيه في البيت طريقة عمل بودرة النسكافيه 3 في 1 طريقة عمل الكابتشينو طريقة عمل بودرة النسكافيه الجاهز طريقة عمل رغوة النسكافيه

