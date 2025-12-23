أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

مع برودة الأجواء واستقبال فصل الشتاء، يفضل الجميع تناول المشروبات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم وتعديل المزاج، ولا يخلو اليوم من كوب النسكافيه المفضل للجميع صباحاً.

ويبحث الكثير عن طريقة عمل النسكافيه في البيت بشكل احترافي يتفوق على النسكافيه الجاهز.

طريقة عمل النسكافيه في البيت

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان “أي نوع مفضل لديك”.

ملعقة سكر (حسب الرغبة).

كوب حليب ساخن.

ماء مغلي.

في كوب نضيف النسكافيه وقطرات من الماء ونقوم بخفقه جيداً باستخدام ملعقة أو مضرب النسكافيه المخصص.

وبعد أن نحصل على رغوة النسكافيه، يتم إضافة الحليب على الرغوة، ويمكن إضافة الكوب بالكامل حليب أو نصف حليب ونصف ماء حسب الرغبة.

طريقة عمل رغوة النسكافيه

لعمل كمية وفيرة من رغوة النسكافيه وتخزينها، نحتاج لـ نصف كوب من القهوة سريعة الذوبان، ونخففه بربع كوب ماء ساخن، ونخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على كريمة رغوة جاهزة.

تخزين رغوة النسكافيه

وعند التخزين يمكن وضعها في علبة بلاستيكية والاحتفاظ بها في الفريزر لفترة طويلة، ونأخذ منها يومياً ملعقة كبيرة لعمل النسكافيه في دقيقة مع إضافة الحليب والماء.

طريقة عمل النسكافيه بالقرفة

من النكهات المميزة التي يمكن إضافتها للنسكافيه هي القرفة، فيمكنك خفق القهوة مع السكر، وبعد الحصول على رغوة النسكافيه أضيفي الحليب ثم أضيفي رشة قرفة على الوجه لإضافة طعم مميز.

طريقة عمل النسكافيه 3 في واحد

المكونات:

نصف كوب قهوة (أي نوع تفضله).

نصف كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر مطحون (الكمية حسب الرغوة).

كيس كريم شانتيه جاهز.

الطريقة:

في وعاء نظيف يتم إضافة المكونات الجافة على بعض وتقلبيها جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس وحفظه في مكان بارد.

وعند الاستخدام يتم أخذ ملعقة من الخليط وإضافتها إلى كوب من الماء الساخن للحصول على كوب نسكافيه ٣ في ١ مثل الجاهز لكن أكثر أمانا وبمكونات مضمونة في المنزل.