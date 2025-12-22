قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
رشا عوني

مع بداية فصل الشتاء والأجواء الباردة، يفضل الجميع تناول مشروبات شتوية تساعد على التدفئة، وأهمها وأشهرها هو مشروب هوت شوكليت أو الكاكاو الساخن، فهو مفيد للكبار والصغار وكذلك سهل التحضير ومرتبط بالأجواء الباردة في كل عام. 

ويبحث الكثير عن طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت بدلاً من شراء الجاهز الذي قد يكون سعره مرتفع بالنسبة للبعض، لكن يمكنك بكل سهولة عمل بودة هوت شوكليت بسيطة في منزلك وبمكونات متوفرة لديك..

أفضل 5 أماكن لتجربة الـ هوت شوكليت في قطر – عيش الحياه القطريه
طريقة عمل مسحوق هوت شوكليت

طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

 

مقادير مسحوق الهوت شوكليت البيتي 

كوب كاكاو خام غير محلى

نصف كوب حليب باودر

نصف كوب سكر مطحون “ الكمية حسب الرغبة”

ملعقتين نشا

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ظرف كريم كراميل “ لتعزيز الطعم” 

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الهوت شوكلت كريمي
مسحوق هوت شوكليت

طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت البيتي

في برطمان نظيف محكم الغلق ضيفي الكاكاو وضيفي له جميع المكونات الجافة واحكمي الغلق رجي الخليط جيداً حتى يتجانس تماما وتحصلي على مسحوق الهوت شوكليت الغني بمذاق مميز 

لتحضير كوب من الهوت شوكليت الساخن

  • في وعاء ضيفي كوب من الحليب البارد وضيفي له ملعقتين من مسحوق الهوت شوكليت الذي أعدتيه بنفسك
  • قلبي الخليط على البارد ثم ارفعيه على النار
  • استمري في التقليب على النار حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كريمي
  • صبي الخليط في الكوب ويمكن تزيينه بالشيكولاتة أو المارشملو  .
بودرة الهوت شوكليت.. الكثير من ربات المنازل تبحث على طريقة تحضيرها في المنزل
طريقة عمل هوت شوكليت

طريقة عمل الهوت شوكليت الكريمي 

المكونات

معلقتين كاكاو خام 

ملعقة كبيرة سكر

رشة فانيليا 

نصف ملعقة نشا 

٢ كوب حليب 

الطريقة  

  • في وعاء خارجي ضيفي الحليب و السكر والنشا وقلبي 
  • ضيفي الكاكاو وقلبي حتي يتجانس 
  • ارفعي الخليط على نار هادئه حتى يتماسك قليلا و ضيفي رشة الفانيليا 
  • صبي المشروب في كوب مناسب ويمكن تزيينه بقطع شيكولاتة او كريمة حلويات 

طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو

  • 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.
  • 4 أكواب حليب كامل الدسم.
  • 3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
  • مارشميلو حسب الرغبة.
ثريد | عشاق الهوت شوكلت hot chocolate ) ☕️🍫وصفات مشروب الشتاء ❄️ 🧊 ⛄️
طريقة عمل الكاكاو الساخن

طريقة عمل مشروب الكاكاو بدون حليب 

  • ضعي ٢ كوب من الماء في وعاء وضيفي عليه ملعقتين كبار من بودرة الكاكاو
  • ضيفي السكر حسب الرغبة وضيفي قطعة شيكولاتة إذا كانت متوفرة 
  • ضيفي رشة قرفة و نقطتين فانيليا على الخليط وهو على نار هادئة ثم صبيه في الأكواب

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن 

المكونات لفردين 

٢ كوب حليب 

ملعقتين سكر ( حسب الرغبة)

فانيليا

٣ ملاعق كاكاو بودرة 

الطريقة 

  • في وعاء على البارد ضيفي الحليب و السكر و الكاكاو و قلبهم جيداً
  • ارفعيهم على نار هادئة مع التقليب حتى يمتزج الخليط
  • ضيفي الفانيليا وصبي خليط الكاكاو الساخن في الأكواب .
طريقة عمل مسحوق هوت شوكليت في البيت طريقة عمل الكاكاو الساخن فوائد الكاكاو الساخن سعر الكاكاو مسحوق هوت شوكليت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

ارشيفية

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالدقهلية

حبشي " ملتقى الفن والسلام " .. حدث ثقافي عالمي يعكس مكانة بورسعيد الحضارية والسياحية والرياضية

الفن والسلام والتلاقي الإنساني.. بورسعيد تفتح ذراعيها للعالم برسالة جديدة

رئيس نادي روتاري بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات مؤتمر دعم الصحة النفسية والمجتمعية بالتعاون مع نادي الروتاري

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد