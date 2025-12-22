أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

مع بداية فصل الشتاء والأجواء الباردة، يفضل الجميع تناول مشروبات شتوية تساعد على التدفئة، وأهمها وأشهرها هو مشروب هوت شوكليت أو الكاكاو الساخن، فهو مفيد للكبار والصغار وكذلك سهل التحضير ومرتبط بالأجواء الباردة في كل عام.

ويبحث الكثير عن طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت بدلاً من شراء الجاهز الذي قد يكون سعره مرتفع بالنسبة للبعض، لكن يمكنك بكل سهولة عمل بودة هوت شوكليت بسيطة في منزلك وبمكونات متوفرة لديك..

طريقة عمل مسحوق هوت شوكليت

طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

مقادير مسحوق الهوت شوكليت البيتي

كوب كاكاو خام غير محلى

نصف كوب حليب باودر

نصف كوب سكر مطحون “ الكمية حسب الرغبة”

ملعقتين نشا

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ظرف كريم كراميل “ لتعزيز الطعم”

مسحوق هوت شوكليت

طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت البيتي

في برطمان نظيف محكم الغلق ضيفي الكاكاو وضيفي له جميع المكونات الجافة واحكمي الغلق رجي الخليط جيداً حتى يتجانس تماما وتحصلي على مسحوق الهوت شوكليت الغني بمذاق مميز

لتحضير كوب من الهوت شوكليت الساخن

في وعاء ضيفي كوب من الحليب البارد وضيفي له ملعقتين من مسحوق الهوت شوكليت الذي أعدتيه بنفسك

قلبي الخليط على البارد ثم ارفعيه على النار

استمري في التقليب على النار حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كريمي

صبي الخليط في الكوب ويمكن تزيينه بالشيكولاتة أو المارشملو .

طريقة عمل هوت شوكليت

طريقة عمل الهوت شوكليت الكريمي

المكونات

معلقتين كاكاو خام

ملعقة كبيرة سكر

رشة فانيليا

نصف ملعقة نشا

٢ كوب حليب

الطريقة

في وعاء خارجي ضيفي الحليب و السكر والنشا وقلبي

ضيفي الكاكاو وقلبي حتي يتجانس

ارفعي الخليط على نار هادئه حتى يتماسك قليلا و ضيفي رشة الفانيليا

صبي المشروب في كوب مناسب ويمكن تزيينه بقطع شيكولاتة او كريمة حلويات

طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

4 أكواب حليب كامل الدسم.

3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مارشميلو حسب الرغبة.

طريقة عمل الكاكاو الساخن

طريقة عمل مشروب الكاكاو بدون حليب

ضعي ٢ كوب من الماء في وعاء وضيفي عليه ملعقتين كبار من بودرة الكاكاو

ضيفي السكر حسب الرغبة وضيفي قطعة شيكولاتة إذا كانت متوفرة

ضيفي رشة قرفة و نقطتين فانيليا على الخليط وهو على نار هادئة ثم صبيه في الأكواب

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

المكونات لفردين

٢ كوب حليب

ملعقتين سكر ( حسب الرغبة)

فانيليا

٣ ملاعق كاكاو بودرة

الطريقة