تساقط الشعر، التقصف، فقدان اللمعان، شكاوى يومية لدى ملايين النساء، لكن المفاجأة أن السبب في كثير من الحالات لا يكون مرضيًا ولا وراثيًا، بل أخطاء بسيطة في العناية اليومية بالشعر، تفعلها المرأة دون أن تشعر، وتعتقد أنها تحافظ على صحة شعرها.

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

خبراء العناية بالشعر يؤكدون أن هذه الأخطاء صامتة، تظهر نتائجها تدريجيًا، وغالبًا لا يتم ربطها بالروتين اليومي إلا بعد تلف الشعر بشكل واضح، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الخطأ الأول: غسل الشعر بالماء الساخن

تلجأ كثير من النساء إلى غسل الشعر بالماء الساخن خاصة في الشتاء، دون إدراك أن هذه العادة تؤدي إلى فتح مسام فروة الرأس بشكل مفرط، مما يتسبب في فقدان الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من الجفاف والتكسر.

ويؤكد أطباء الجلدية أن الاستمرار في هذه العادة يؤدي إلى شعر باهت وضعيف، حتى مع استخدام أفضل أنواع الشامبو.

الخطأ الثاني: استخدام البلسم على فروة الرأس

يُعد وضع البلسم مباشرة على فروة الرأس من أكثر الأخطاء شيوعًا، إذ يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر، ما يقلل من نموه الطبيعي ويزيد فرص التساقط.

البلسم صُمم أساسًا لترطيب أطراف الشعر، وليس الفروة، واستخدامه بطريقة خاطئة يسبب أضرارًا لا تظهر فورًا، بل بعد أشهر من الاستمرار.

الخطأ الثالث: تمشيط الشعر وهو مبلل

تعتقد بعض النساء أن تمشيط الشعر بعد الاستحمام يساعد على فك التشابك بسهولة، لكن الحقيقة الطبية تؤكد أن الشعر يكون في أضعف حالاته وهو مبلل، وأي شد أو تمشيط عنيف قد يؤدي إلى تكسر الشعرة من الجذور.

ويشير الخبراء إلى أن هذه العادة من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر غير المبرر.

الخطأ الرابع: ربط الشعر بإحكام يوميًا

ربط الشعر بقوة سواء في شكل ذيل حصان أو كعكة مشدودة يسبب ضغطًا مستمرًا على بصيلات الشعر، ما يؤدي مع الوقت إلى ضعف الجذور وظهور فراغات في مقدمة الرأس.

وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم ثعلبة الشد، وغالبًا لا تنتبه المرأة لها إلا بعد أن تصبح واضحة.

الخطأ الخامس: الإفراط في استخدام الزيوت الطبيعية

رغم الفوائد المعروفة للزيوت الطبيعية، إلا أن استخدامها بكثرة أو تركها لفترات طويلة دون غسل قد يؤدي إلى تراكم الدهون على فروة الرأس، ما يسبب القشرة، الحكة، وانسداد البصيلات.

ويؤكد الأطباء أن الزيوت علاج، لكنها تتحول إلى ضرر إذا أسيء استخدامها.

لماذا لا يشعر المصابون بهذه الأخطاء؟

يوضح أطباء الجلدية أن تلف الشعر يحدث تدريجيًا، ولا تظهر أعراضه فجأة، لذلك لا يتم الربط بين الخطأ والنتيجة بسهولة.

كما أن استخدام مستحضرات تجميل مؤقتة قد يُخفي المشكلة لفترة، لكنه لا يعالج السبب الحقيقي.

نصائح وقائية بسيطة

ينصح الخبراء بـ: