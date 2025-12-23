خطوبة تنتهي في المحكمة.. صيني يقاضي خطيبته لأنها تأكل كثيرًا

أثارت قضية غريبة في الصين موجة واسعة من الجدل، بعد أن تقدم شاب صيني بدعوى قضائية ضد خطيبته السابقة، متهماً إياها بالتسبب في خسائر مالية لعائلته بسبب الإفراط في تناول الطعام من مطعمهم العائلي، إلى جانب مطالبته باسترداد المهر الذي دفعه خلال فترة الخطوبة.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، كان الشاب وخطيبته يعملان في مطعم عائلي متخصص في تقديم الأطعمة الشعبية، إلا أن الخلافات بدأت بعدما لاحظ الشاب أن خطيبته تتناول كميات كبيرة من الطعام بشكل شبه يومي دون مقابل مادي، معتبراً أن الأمر تجاوز حدود المجاملة وأثر سلباً على دخل الأسرة.

وأوضح الشاب في دعواه أن العلاقة انتهت بفسخ الخطوبة، مطالباً المحكمة بإلزام خطيبته السابقة بإعادة المهر الذي بلغ نحو 20 ألف يوان صيني، إضافة إلى تعويضات أخرى قال إنه أنفقها خلال فترة الارتباط.

من جانبها، رأت المحكمة أن المصروفات والهدايا التي أُنفقت أثناء الخطوبة تُعد نفقات شخصية لا تُسترد قانوناً، ورفضت المطالبة بإعادتها، بينما قضت بإلزام الخطيبة السابقة بإعادة نصف قيمة المهر فقط، باعتبار أن الزواج لم يتم رسمياً.

الحكم أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر القرار منصفاً وفقاً للقانون، ومن رأى أن الخلاف يعكس تعقيدات العلاقات المادية خلال فترة الخطوبة.