حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأهمية الجهود التي يبذلها مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام في نشر الوعي الوطني، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الانتماء، ومواجهة الشائعات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وبناء المواطن القادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

ومن جانبه أوضح دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا و مدير مجمع إعلام الزقازيق تنفيذ كلا من المجمع والمركز سلسلة مكثفة من الأنشطة التوعوية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٥ بلغت (٣٠) ندوة توعوية استهدفت أكثر من (٣٠٠٠) مستفيد من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن تلك الأنشطة تناولت عدد من المحاور الأساسية منها الإنتماء الوطني والمواطنة والأمن القومي بمفهومه الشامل ومواجهة الشائعات والحروب غير التقليدية ودور الإعلام في التصدي لها والمشاركة السياسية والانتخابات ودور الأسرة في بناء الوعي

وأشار إلى أن اللقاءات الحوارية والندوات التوعوية نُفذت في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة لضمان الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومن أبرزها قاعات مجمع إعلام الزقازيقمركز النيل للإعلام والمؤسسات التعليمية والجامعات ةمديريات الخدمات بالمحافظة ومراكز الشباب ومجالس المدن والوحدات المحلية وبعض المدارس والمعاهد ومقرات مؤسسات المجتمع المدني.