أيهما تفضل .. جيتور X70 ام ساوايست اس 05 موديل 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70 و ساوايست اس 05 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2026

زودت سيارة جيتور X70 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

محرك جيتور X70 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور X70 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها قوة 456 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

سعر جيتور X70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 05 موديل 2026

تمتلك سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك ساوايست اس 05 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

سعر ساوايست اس 05 موديل 2026

سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .