إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏ أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر:

1- بروتون ساجا 

تستمد السيارة بروتون ساجا ‏موديل 2026 قوتها من خلال محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصانا، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتسارع السيارة بروتون ساجا ‏موديل 2026، من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

وتأتي السيارة بروتون ساجا ‏موديل 2026‏، بفئة واحدة بسعر 670 الف جنيه.

2- شيري أريزو 5

تستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026، قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانا، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026‏، من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لترات لكم 100 كيلو متر.

أما عن سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026‏:

- الفئة الأولي بسعر 655 الف جنيه.

‏- الفئة الثانية بسعر 705 آلاف جنيه.

‏- الفئة الثالثة بسعر 735 الف جنيه.

3- نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني موديل 2026 ، قوتها من خلال محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أحصنة، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة نيسان صني موديل 2026 ، من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 2026 ‏‏: ‏

الفئة الأولي بسعر 645 ألف جنيه. 

الفئة الثانية بسعر 690 ألف جنيه. 

الفئة الثالثة بسعر 745 ألف جنيه. 

4- رينو تاليانت

تستمد السيارة رينو تاليانت موديل 2026، قوتها من خلال محرك تيربو سعة 1000 سي سي يولد 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ونظام دفع أمامي.

تتسارع السيارة رينو تاليانت موديل 2026‏، من 0 إلى 100 كم/س في 13.9 ثانية، وتستهلك في ‏المتوسط 5.5 لتر من الوقود لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة رينو تاليانت موديل 2026 ‏‏: ‏

الفئة الأولى بسعر 699 ألف جنيه. ‏

الفئة الثانية بسعر 799 ألف جنيه .

5- شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وتنتج قوة 98 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 ‏‏: ‏

الفئة الأولي بسعر 724 ألف جنيه. ‏              الفئة الثانية بسعر 749 ألف جنيه.

سوق السيارات الجديدة سوق السيارات انخفاض أسعار السيارات أرخص 5 سيارات بروتون ساجا شيري أريزو 5 نيسان صني رينو تاليانت شيفرولية أوبترا سيدان

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
السيارات الصينية
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
