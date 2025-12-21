قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.. فنادق الغردقة تقيم مهرجان الفواكه بمشاركة السياح

ابراهيم جادلله

​بالتزامن مع الاستعداد لاحتفالات الكريسماس بالغردقة، نظمت عدد من القرى والفنادق السياحية بالغردقة مهرجان الفواكه وسط إقبال واسع من السياح الأجانب والزائرين المصريين، وذلك  ضمن البرامج الترفيهية المتنوعة التي تقدمها الفنادق لجذب السياح.
 


​وأشار محمد عباس الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، إلى أن مهرجان الفاكهة  اليوم شمل عدد كبير من أنواع الفواكه منها  المانجو  والفراولة والبرتقال والكيوى والتفاح والخوخ والرمان والجوافة والبلح والكمثرى والتى  ألقت  قبولًا كبيرًا لدى النزلاء.وأشار عباس إلى أن المهرجان ضم كل فواكه الصيف مع تقديم التورت والجاتو والعصائر بمشاركة 15 شيف وطن ونصف  فاكهة متنوع .

وأشار أحمد قاسم مدير أحد فنادق الغردقة إلى أن المهرجان ضم عدد من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها فريق الأنيمشن، و تشتمل أيضًا على تقديم الحلويات والعصائر، مما يجذب اهتمام السياح وخاصة الأطفال.​ومن جانبه، أكد الخبير السياحي طه مسعد مدير أحدالفنادق بالغردقة، أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية شاملة على مدار اليوم بالتزامن مع قرب احتفالية الكريسماس. بالإضافة إلى تنوع الأطباق العالمية التي تلبي أذواق جميع الجنسيات، كما لفت إلى أن الغردقة تشهد حاليًا نسب إشغال مرتفعة ، وأن السياح الألمان يأتون في المرتبة الأولى من حيث عدد الزائرين.

وأشار مسعد إلى أن نسب الأشغال حاليا أكثر من 70 % تضم عدد من الجنسيات الأوروبية فى مقدمتها الألمانية.

