متحف الغردقة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية ..تفاصيل

احتفل متحف الغردقة باليوم العالمي للغة العربية، بتوزيع بعض الكروت مدون عليها عبارات ترحيبية باللغة العربية، مما آثار إعجاب وشغف السائحين لتعلم اللغه العربية وتدرييهم علي محاولة نطق الجمل الترحيبية باللغة العربية.

أوضحت إدارة متحف الغردقة، أننا ننظم العديد من الفاعليات الثقافية والترفيهية على مدار العام، والتى تستهدف اثراء الوعي الآثري.

متحف الغردقة

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.