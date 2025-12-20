وزير الطيران المدني يكشف عن طفرة في حركة الركاب ومشاريع تطوير لمطاري القاهرة والغردقة

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن آخر التطورات في قطاع الطيران المصري، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم بمطار القاهرة الدولي برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على سير العمل في المطار وتجربة الركاب.

أوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “النهار” أن أكثر من 50 تحالفاً وشركة سحبوا كراسات الشروط الخاصة بـتطوير وإدارة مطار الغردقة، مشيراً إلى أن المراجعات ستتم بعد انتهاء فترة العطاءات في فبراير، تمهيداً لاتخاذ خطوات الترسية لاحقاً.

دراسة البنية التمويلية للمشروع

وأضاف أن تكلفة تنفيذ مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولي تتراوح بين 3.5 و4 مليار دولار، ومن المقرر أن يُستكمل خلال 3.5 – 4 سنوات بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب، مشيراً إلى أن دراسة البنية التمويلية للمشروع جارية لضمان جاهزيته.

مطار القاهرة الدولي

وأشار إلى أن حركة الركاب في جميع المطارات المصرية ستصل إلى 60 مليون راكب بنهاية 2025، نصفهم في مطار القاهرة الدولي (30 مليون راكب)، مؤكداً أن المطارات مستعدة للتعامل مع أي ازدحام محتمل دون التأثير على جودة الخدمة.

كما لفت الوزير إلى أن المطارات المصرية الأخرى، مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين، تشهد معدلات نمو تفوق التوقعات الصناعية، تصل أحياناً إلى 20% لسنتين متتاليتين.

مسارات السفر والوصول

وأضاف الحفني أن الجولة التفقدية شملت زيارة صالتي 2 و3، ومتابعة مسارات السفر والوصول، وفحص ملاحظات الركاب ونقاط التفتيش، إضافة إلى متابعة إجراءات الفيزا الإلكترونية والتنسيق مع وزارة السياحة لتحسين تجربة السفر.

خطة تطوير المطارات

واختتم الوزير مؤكداً أن خطة تطوير المطارات ومصر للطيران تسير وفق الأولويات المعلنة، مع التركيز على تحسين الخدمات، رفع مستوى الجودة، ومواجهة تحديات الازدحام حتى الانتهاء من المباني الجديدة وتوسعة البنية التحتية.