50 تحالفًا وشركة يشاركون في تطوير مطار الغردقة.. ومصر للطيران ترفع جاهزيتها | تفاصيل

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن آخر المستجدات في قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 تحالفًا وشركة قد استلموا كراسات الشروط الخاصة بمشروع تطوير وإدارة مطار الغردقة، على أن تتم مراجعة العروض بعد انتهاء فترة العطاءات في فبراير، تمهيدًا لاتخاذ خطوات الترسية.

الانتهاء من المشروع

وأوضح الحفني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "النهار"، أن تكلفة تنفيذ مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولي تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3.5 إلى 4 سنوات، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب، مع دراسة متأنية للبنية التمويلية لضمان جاهزية المشروع.

التأثير على جودة الخدمات

وأشار الوزير إلى أن حركة الركاب في المطارات المصرية ستصل إلى 60 مليون راكب بنهاية 2025، نصفهم في مطار القاهرة الدولي، مؤكدًا استعداد جميع المطارات للتعامل مع أي ازدحام محتمل دون التأثير على جودة الخدمات.

كما أشار إلى أن المطارات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين تسجل معدلات نمو تتجاوز التوقعات، وقد تصل أحيانًا إلى 20% لسنتين متتاليتين.

إجراءات الفيزا الإلكترونية

وشملت الجولة التفقدية صالتي 2 و3 بالمطار، مع متابعة مسارات السفر والوصول، وفحص ملاحظات الركاب ونقاط التفتيش، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الفيزا الإلكترونية والتنسيق مع وزارة السياحة لتحسين تجربة السفر.

الانتهاء من المباني الجديدة

واختتم الحفني بالتأكيد على أن خطة تطوير المطارات ومصر للطيران تسير وفق الأولويات المعلنة، مع التركيز على رفع مستوى الجودة، تحسين الخدمات، والتعامل مع تحديات الازدحام إلى حين الانتهاء من المباني الجديدة وتوسعة البنية التحتية.