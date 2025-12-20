تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا

أعلن السفير بسام راضي سفير مصر في روما أنه تم التوصل إلى اتفاق ما بين شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، وإدارة مطار ماركو بولو في مدينة فينسيا عن تدشين خط طيران جديد بين القاهرة وفينيسا خلال العام القادم 2026، ليتمكن المسافرون من الاستفادة من رحلتين أسبوعيا، مبدئيا يومي الجمعة والإثنين.

وأوضح السفير بسام راضي، اليوم، أنه تم التعاقد على أن يتم تشغيل هذا الخط بإحدى الطائرات الحديثة التي ستتسلمها مصر للطيران خلال الأشهر القادمة من شركتي بوينج وإيرباص العالميتين.

وأثنى على التعاون الوثيق بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا خاصة من خلال صلاح توفيق، المدير العام لشركة مصر للطيران في إيطاليا ومالطا الذي أكد أن تدشين هذا الخط الجديد فينيسا-القاهرة يعد خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة مصر للطيران ليس فقط في إيطاليا ولكن في أوروبا، وتوفير وصول مباشر ومريح للمسافرين الإيطاليين إلى العاصمة المصرية.

وأضاف سفير مصر في روما أن الخط الجديد يعد إضافة إلى الخطوط والرحلات الأخرى المنتظمة بين القاهرة وإيطاليا وهي رحلتين يوميا لروما، وكذلك الرحلات ما بين ميلانو والقاهرة والتي تم زيادتها إلى 3 رحلات يوميا، وذلك بالإضافة إلى المفاوضات الجارية حاليا ما بين شركة مصر للطيران وشركة إيتا الإيطالية؛ لتدشين خطوط مشتركة "كو تشير" لزيادة الرحلات ما بين مدن البلدين.

وأكد أن تلك الخطوط التي تم تدشينها والجاري إضافة المزيد منها تهدف لزيادة حجم تدفق السياحة الإيطالية إلى مصر والتي وصلت العام الحالي إلى حجم قياسي غير مسبوق تجاوز المليون سائح سنويا ومتوقع زيادة هذا العدد بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة المواقع السياحية على امتداد رقعة الدولة المصرية.