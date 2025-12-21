قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

كبدة البرنس
كبدة البرنس
رنا أشرف

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حادثة مؤلمة، حين أقدم شقيق صاحب مطعم ناصر البرنس على إشعال النار في نفسه أمام فرع المطعم الجديد، وسط صدمة الحضور والمارة.

وتلقت القوات الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، حيث عُثر على الرجل في حالة خطيرة، بعد أن سكب مادة قابلة للاشتعال على جسده وأشعل بها النار أمام المطعم.

وتدخل عدد من المتواجدين فورًا لإخماد النيران ومحاولة إنقاذه، قبل وصول سيارات الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

خلافات أسرية وراء الحادث

أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع على خلفية خلافات مالية وشخصية بين الشقيقين، حيث اتهم شقيق ناصر البرنس الأخير بسوء معاملته وتعمد حرمانه من مستحقاته، ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية كرد فعل على تلك الخلافات المتفاقمة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أنهم تفاجأوا بالرجل وهو يشعل النار في نفسه فجأة أمام المطعم، وسارعوا لإطفاء النيران قبل وصول سيارات الإسعاف.

وأُصيب الرجل بحروق متفرقة في منطقتي البطن والرقبة نتيجة الحريق، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

تطورات قانونية وإجراءات النيابة

وأسفر الحادث عن تحرير محضر رسمي في موقع الواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابساته، واستدعاء الأطراف المعنية لسماع أقوالهم، فضلًا عن فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمطعم لجمع مزيد من الأدلة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم المطعم وصاحبه قوائم النقاش، وتباينت آراء المتابعين بين متعاطفين مع المصاب، ومطالبين بفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الخلاف، وآخرين اعتبروا الحادثة شأنًا أسريًا مؤسفًا لا يجب توظيفه أو استغلاله عبر المنصات الرقمية.

وجاء في أحد التعليقات المتداولة: «أنا جارهم وقريب منهم جدًا، ودي شهادة قدام ربنا إن أخوه مش متزن نفسيًا من زمان، وناصر ساعده كتير جدًا جدًا، والبرنس طلّعه من مصايب كتير قوي قبل كده. حتى لما كان في الدوحة وعمل مشكلة شروع في قتل، البرنس راح مخصوص يحل المشكلة ورجّعه مصر. وبرضه مش عايز يسكت، وبالعكس بيروح لأعداء البرنس ويبقى حبيبهم أول ما ياخد منهم فلوس، وفلوس كتير كمان، ويكلمه يهدده: لو ما خدتش اللي أنا عاوزه هعملك مشاكل، فطبعًا أخوه كان بيراضيه مهما كان».

شقيق ناصر البرنس ناصر البرنس كبدة البرنس

