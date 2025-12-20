تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، موضحًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار، مع مرور سحب خفيفة على بعض المناطق.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى نحو 22 درجة مئوية، بينما ترتفع نهارًا بمحافظات الصعيد لتسجل قرابة 28 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات النهار.

وحذر محمود القياتي، من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مشيرًا إلى أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مطالبًا قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية.

وتابع: "حالة الاستقرار في الطقس تستمر لنحو عشرة أيام، مع استمرار الانخفاض الكبير في درجات الحرارة ليلًا، حيث تنخفض في مناطق سيناء إلى أقل من 5 درجات مئوية، وتصل إلى صفر درجة مئوية في مناطق سانت كاترين ونخل، وقد تسجل أحيانًا درجات أقل من الصفر في بعض الأجواء الشتوية القاسية".