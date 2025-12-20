قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
توك شو

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

هاني حسين

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، موضحًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار، مع مرور سحب خفيفة على بعض المناطق.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى نحو 22 درجة مئوية، بينما ترتفع نهارًا بمحافظات الصعيد لتسجل قرابة 28 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات النهار.

وحذر محمود القياتي، من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مشيرًا إلى أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مطالبًا قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية.

وتابع: "حالة الاستقرار في الطقس تستمر لنحو عشرة أيام، مع استمرار الانخفاض الكبير في درجات الحرارة ليلًا، حيث تنخفض في مناطق سيناء إلى أقل من 5 درجات مئوية، وتصل إلى صفر درجة مئوية في مناطق سانت كاترين ونخل، وقد تسجل أحيانًا درجات أقل من الصفر في بعض الأجواء الشتوية القاسية".

